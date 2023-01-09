Новички Единой Лиги ВТБ. Иван Лазарев – об «Уралмаше» и «Руне»

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От редакции: вы читаете пользовательский блог Ивана Лазарева из казанского УНИКСа. Подписывайтесь!

Всем привет, с вами Лазарь, и сегодня я хочу поделиться своим первым взглядом на новичков Единой Лиги ВТБ. Под прицелом «Руна» и «Уралмаш». Далеко идущих выводов после первых игр пока делать нельзя и давать какую-то оценку тоже. Но все же, мне кажется, что нам всем предстоит увидеть самый интригующий сезон Лиги, в котором нас ждет очень подвижная таблица и большое количество неожиданных результатов.

Встречают по одежке, провожают по уму. В данном случае, одежка – это состав и все «эксперты» дают свои прогнозы после, всего лишь, одного взгляда на ростер. А еще любят щеголять статистикой: «мол, этот игрок забивал ИКС очков в прошлом году, этот ИГРЕК, значит, вместе они будут забивать Х+У… Но нет, так не работает в жизни. За примером далеко ходить не надо: можно хотя бы вспомнить прошлогоднее выступление «Самары», к слову, тоже дебютное. В прошлом сезоне по составу и бюджету им пророчили место в шестерке, на крайний случай, в плей-офф. Что вышло в итоге, все помнят. Есть огромное количество факторов успеха той или иной команды, которые лежат не на поверхности. Исходя из вышесказанного, не буду вдаваться сейчас в детали по составу и фамилиям. Меня больше всего интересует игра, причем, сама игра, а не результаты. Какими бы приятными не были победы для дебютантов, пока они просто остаются яркими моментами в клубной истории и для аналитики их практическое значение минимально. НО! Есть вещи, которые видны невооруженным взглядом и которые могут дать нам определенную пищу для размышлений.

Не поймите меня неправильно, я рад победе «Уралмаша», но сейчас я распишу поминутно, почему моя радость очень сдержанная. Давайте по порядку, матч с «Зенитом» является серьезной проверкой на прочность, так как питерцев в нынешнем составе можно считать одним из грандов европейского баскетбола и одним из претендентов на титул чемпиона в Лиге.

Сбалансированный состав с высококлассными исполнителями и богатой ротацией. НО! Игра игре рознь и в этой игре «Зенит», мягко сказать, не реализовал свой потенциал. Шутка ли, у Питерцев 35,5% с игры. 35%, Карл! Вообще игра выдалась небогатой на результативные атаки и к середине второй четверти мы имели 22:22 на табло. Качество игры хромало у обеих команд. Обилие технического брака, целая россыпь поспешных и не совсем логичных атак и суета – все это преследовало меня и других зрителей на протяжении всей игры.

Перейдем, непосредственно, к «Уралмашу». Первое, что бросается в глаза – огромное количество индивидуальных действий. Обыгрыши, броски, проходы. (СПОЙЛЕР: за 8 минут до конца матча у гостей было всего 5 ассистов на команду!). Многие из этих атак совершались чуть ли не на первых секундах владения, причем, тоже с не самым высоким процентом с игры (41). Следующим пунктом выделю ограниченную ротацию. Несколько матчей, конечно, можно выиграть подобным способом, но сезон – это не спринт, это марафон и на дистанции сил может не хватить. Распределение очков: старт – 68, скамейка – 7 (!). И всего 6 человек в команде набрали очки. Кстати, рад, что одним из лидеров по результативности является Александр Захаров, уверен, он в этом сезоне не потеряется! Имели место и периодические «выключения» в защите лидеров уральцев, вследствие чего, «Зенит» забивал очень легкие мячи. Как в Суперлиге уже не прокатит, это уже другой уровень.

Но я увидел и много положительных моментов. «Уралмаш» очень энергичная команда, обладающая агрессивной защитой, периодически подключаемый прессинг тоже приносил результаты. Уральцы очень хорошо бегут в быстрый отрыв, во многом, благодаря этому и произошел камбэк в концовке с «-10». Агрессивная защита плюс быстрый переход, что может быть лучше для команды такого типа!? Очень агрессивная игра на чужом щите (15 подборов в нападении) и много очков второго шанса. Все играют с максимальной самоотдачей и выкладываются на 100%. Я считаю, что у «Уралмаша» хороший потенциал и его реализация потенциала во многом зависит от тренера. Сможет ли он сплотить игроков вокруг одной цели? Сможет ли сколотить коллектив, который будет использовать свои сильные стороны и прикрывать слабые? Сможет ли грамотно распределить роли, чтобы не было как в «Самаре»… кхм… кхм… кхм… *автор делает вид, что кашляет* в басне «Лебедь, рак и щука». Добавлю, что на подходе Октавиус Эллис с опытом Евролиги, который знаком болельщикам Лиги по выступлениям за «Енисей» и является добротным центровым. Он определенно, добавит силы в краске и расширит вариативность.

Перейдем ко второй команде – московская «Руна». По аналогии с «Уралмашем», по фамилиям я не пойду – будем смотреть на картину в целом. Начать разбор матча хочу с команды соперников – «Автодора». У саратовцев сейчас сложное время перестройки, хотя казалось бы, там каждое межсезонье – перестройка, связанная со спецификой формирования состава, но на этот раз все гораздо серьезнее. Клуб покинули двое воспитанников-россиян (Минченко и Михайловский), из-за чего образовались сильный дисбаланс и разница в классе между обладателями российских паспортов и легионерами. Достаточный опыт выступления в Единой Лиге ВТБ на данный момент имеет только Петенёв. На первых минутах матча Торнвелл получил повреждение, что также сказалось на ротации и качестве игры «Автодора», поэтому желаемой полноты картины этот матч нам дать не может. Буду больше отталкиваться от действий «Руны», которая, к слову, показала нам много интересного, но не будем забегать вперед и, по традиции, пойдем по порядку!

Со старта матча москвичи показывают интересный комбинационный баскетбол – запомнилась комбинация, где в финальной фазе одновременно идет провал центрового под кольцо и кросскрин по лицевой для 4-го номера. Защитники потерялись, что привело к лёгким двум очкам из-под кольца. В защите на всех пиках (кроме пиков с Поповым) играли смену. У «Руны» есть габариты, они могут себе это позволить. Очень бросается в глаза, что команда отлично бежит в переход, причем под этим я имею в виду не просто скорость, но еще и структуру расстановки: все по своим коридорам, защитники добегают до углов, большие врываются в «краску», все как по учебнику! Как быстрое нападение, так и позиционное показывает хорошую командную дисциплину и понимание того, что надо делать. Большое количество движения игроков и передач внутри каждого владения сбивают противников с толку. Хороший баланс нападения – загрузка мяча в пост для большого, при этом вся остальная команда не стоит на месте, а двигается, используя определенные паттерны. При выходе мяча изнутри наружу – игра на противоходе с обилием экстра-пасов и доведение атаки «до верного». Игроки не жадничают, не перетягивают. (СПОЙЛЕР: не все). Команда обладает хорошей ротацией и распределением атак (никто не бросил больше 7-ми раз). Были заиграны все 12 человек из заявки на матч, 11 из них набрали очки. И это в достаточно «близкой» игре. Распределение очков: старт – 43, скамейка – 44.

Но и без ложки дёгтя не обошлось… По ходу матча очень сильно бросались в глаза периодические выключения в защите некоторых игроков, причем выключения халатные. Из-за этих выключений «викинги» пропустили несколько мячей и, что самое главное, потеряли возможность убежать в раннее нападение. Также, проседают вторая-третья ротации в защите. Страховка есть, а вот помощь страхующему уже не приходит. Такие моменты могут внести смуту во всю защиту команды, ибо морально тяжело идти страховать, осознавая, что к тебе на помощь уже никто не придет. Имели место и попытки решить игру в «соло», что хоть и заканчивалось набором очков, играло не в плюс домашней команде на дистанции. Рывки же происходили, когда команда исправно выполняла тренерские установки, играла дисциплинированно и доводила атаку до логического завершения.

В игре «Руны» отчетливо видна идея тренера, порядок и дисциплина! У команды, несомненно, есть потенциал, реализация которого будет очень сильно зависеть от того, смогут ли игроки на протяжении всего матча сохранять концентрацию, выполнять установки и не «срезать углы».

Как видите, команды обладают разными характеристиками и стилями игры! Дальнейшие выводы можно будет делать уже по прошествии первого круга чемпионата. Но уже сегодня нас ждет очное противостояние дебютантов, в котором мы узнаем, чье кунг-фу сильнее.

С вами был Лазарь. Всех обнял!

Фото: vtb-league.com/Юрий Соколов; ПБК «Руна»