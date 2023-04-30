Jan Itor
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1 просьба отца Месси, из-за которой Лео не стал работать с Nike, – и ушел к adidas, с которым провел всю карьеру

Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Дело было НЕ в деньгах.

Всем известно, что Лионель Месси с первых лет карьеры представляет adidas, но знаете ли вы, что в свое время он почти подписал контракт с Nike?

Если бы не его отец Хорхе, Лео был бы амбассадором Nike.

В книге Джонатана Клегга и Джошуа Робинсона «Месси против Роналду: одно соперничество, два GOAT и эпоха, переделавшая мировую игру» утверждается, что когда Nike готовил маркетинговую кампанию к чемпионату мира в Германии в 2006 году, компания даже устроила фотосессию с Месси.

Но потом с брендом внезапно связались представители игрока, которые попросили удалить фотографии и сообщили, что Лео подписывает контракт с их главным конкурентом на рынке.

Почему же сделка сорвалась? Оказывается, отец Лионеля обратился в Nike с просьбой предоставить его сыну дополнительную экипировку, но запрос был проигнорирован. Этого, по словам авторов книги, было достаточно, чтобы испортить отношения между брендом и игроком.

К тому же, семье Месси не понравилось, что Nike не вступил в борьбу с adidas за контракт аргентинца. Именно поэтому Лео в итоге выбрал немецкую компанию.

Дело дошло до суда, но Nike проиграл, а Месси в скором времени подписал с adidas пожизненный контракт.

Забавно, что оба клуба, в которых играл Месси во взрослой карьере, при этом работают с Nike. Это приводило к курьезным историям – например, на командной фотосессии «ПСЖ», посвященной сотрудничеству с Nike, Лео даже пришлось закрывать ноги коробкой, чтобы никто не увидел его бутсы adidas.

18 комментариев

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LEO30_10
Фирма "Adidas" лучше чем "Nike"
+21
-12
+9
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MikhaL
Я так понял форма от wildberries и Спортмастера в конкурсе не участвовала?
+5
0
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Andrey Andreev
Ответ LEO30_10
Фирма "Adidas" лучше чем "Nike"
для Месси адидас лучше идет
+5
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denisques
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Его это не волнует, он просто играет в футбол, всем остальным занимается отец.
Вопрос в каких бы бутсах он сыграл бы лучше в карьере? мне найки всегда удобнее были
+3
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Ser@
Как органично смотрится Месси в форме и сборной Аргентины!
+2
0
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Оператор Дзюбы
Ответ Растиньяк
все трое хуже Анты
все четверо хуже демикса
+2
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Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
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Talgat
Может хватит писать про каждый пук Месси)))
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Oleg Nikolaev
Ответ LEO30_10
Фирма "Adidas" лучше чем "Nike"
И они обе хуже, чем Under Armour
+7
-7
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Растиньяк
Ответ Oleg Nikolaev
И они обе хуже, чем Under Armour
все трое хуже Анты
+2
-2
0
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Eugene Osinskiy
Ответ LEO30_10
Фирма "Adidas" лучше чем "Nike"
Не знаешь разве: «кто носит фирму адидас — тот настоящий …..»
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Arkadios Avgitidis
Ответ LEO30_10
Фирма "Adidas" лучше чем "Nike"
относительно..на данный момент, все же, Найк является крупнейшим поставщиком всей спортивной продукции...
на вкус и цвет, как говорится..качество продукции обеих компаний, - абсолютно одинаковое) неплохое)
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Oleg Nikolaev
Ответ Растиньяк
все трое хуже Анты
Анты лучше даже демикс
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Растиньяк
Ответ Oleg Nikolaev
Анты лучше даже демикс
демикс - это подделка на все, изначально. Анта-премиум бренд, цены выше найка и адика на 50%
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Раствор Карбофоса
Ответ Растиньяк
хаха-смешная шутка
Это не шутка!
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