18 комментариев

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Дело было НЕ в деньгах.

Всем известно, что Лионель Месси с первых лет карьеры представляет adidas, но знаете ли вы, что в свое время он почти подписал контракт с Nike?

Если бы не его отец Хорхе, Лео был бы амбассадором Nike.

В книге Джонатана Клегга и Джошуа Робинсона «Месси против Роналду: одно соперничество, два GOAT и эпоха, переделавшая мировую игру» утверждается, что когда Nike готовил маркетинговую кампанию к чемпионату мира в Германии в 2006 году, компания даже устроила фотосессию с Месси.

Но потом с брендом внезапно связались представители игрока, которые попросили удалить фотографии и сообщили, что Лео подписывает контракт с их главным конкурентом на рынке.

Почему же сделка сорвалась? Оказывается, отец Лионеля обратился в Nike с просьбой предоставить его сыну дополнительную экипировку, но запрос был проигнорирован . Этого, по словам авторов книги, было достаточно, чтобы испортить отношения между брендом и игроком.

К тому же, семье Месси не понравилось, что Nike не вступил в борьбу с adidas за контракт аргентинца. Именно поэтому Лео в итоге выбрал немецкую компанию.

Дело дошло до суда, но Nike проиграл, а Месси в скором времени подписал с adidas пожизненный контракт.

Забавно, что оба клуба, в которых играл Месси во взрослой карьере, при этом работают с Nike. Это приводило к курьезным историям – например, на командной фотосессии «ПСЖ», посвященной сотрудничеству с Nike, Лео даже пришлось закрывать ноги коробкой, чтобы никто не увидел его бутсы adidas.