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Это уже перебор.

Журналисты El Mundo узнали о требованиях Лео Месси во время переговоров с «Барселоной» о продлении контракта с 2020 года.

Вот о чем аргентинец просил спрашивал Хосепа Марию Бартомеу, который тогда был президентом клуба:

1. Контракт до 2023 года.

2. Личная ложа на «Камп Ноу» для его семьи и семьи Луиса Суареса.

3. Бонус в размере €10 млн за продление контракта.

4. Пункт о символической выплате в 10 тысяч евро, после которой он сможет покинуть клуб в любое время.

5. Компенсация за сокращение зарплаты во время эпидемии коронавируса

6. Частный самолет для всей семьи на Рождество.

7. Защита от повышения налогов.

Бартомеу был согласен на все требования, кроме четвертого пункта, поскольку это означало, что Месси может в любой момент разорвать контракт. Кроме того, бонус в размере 10 миллионов евро зависел от восстановления финансов «Барсы» после пандемии.

В итоге переговоры сорвались, и Месси потребовал ухода — помните знаменитую историю с бюрофаксом 2020 года?