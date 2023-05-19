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«Он позвонил мне в 3 часа ночи...»

В своей автобиографии Андрес Иньеста вспомнил хитрый трюк Роналдиньо, который сплотил команду перед класико с «Реалом».

В 2005 году «Барселона» разгромила «Мадрид» на «Сантьяго Бернабеу» 3:0, сам Рони сделал дубль, а стадион ему аплодировал.

А вот, что помогло каталонцам выступить так мощно – рассказывает Иньеста:

«За несколько дней до класико против Диньо позвонил мне домой ночью. Он сказал: «Андрес, я знаю, что сейчас 3 часа ночи, но я должен тебе кое в чем признаться. Я ухожу из «Барсы» в июне».

«У моего брата на руках контракт с «Реалом». Это невероятная сумма, от которой я не могу отказаться. Ты молод, ты можешь это понять… Но, пожалуйста, никому не говори, не предавай меня, я доверяю тебе больше, чем кому-либо».

«Я не успел ничего сказать. На следующий день мы были на тренировочной базе, и я почувствовал вокруг себя некомфортную атмосферу. Вся команда молчала, и все приветствовали Роналдиньо, как никогда раньше…».

«Когда настал день класико, в раздевалке «Сантьяго Бернабеу» Динью сказал нам: «Ребята, сегодня очень важная игра, мы сильны, но в эти дни я обнаружил, что мы были настоящая семья.

Я звонил каждому из вас и сказал, что уезжаю в июне, но никто из вас не проболтался. Вы готовы страдать молча, но не предать друг друга. А теперь давайте выйдем на поле преподадим урок «Реалу»!