Jan Itor
Блог

Фанат сказал Родриго, что он будет лучше Роналдо – бразилец ответил ему двумя словами

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Гениальный ответ.

Недавно фанат встретил «Реала» Родриго за пределами стадиона и сказал ему: «Ты будешь лучше, чем Роналдо Назарио».

Родриго улыбнулся и ответил: «Фу, нет».

Действительно, Родриго еще предстоит долгий путь, чтобы соответствовать Феномену. Бразильская легенда выиграла «Золотой мяч», он был чемпионом мира и лучшим бомбардиром ЧМ.

Роналдо добился успеха в Италии, играя за миланский «Интер», в Испании он был звездой «Барселоны» и «Реала».

Впрочем, дела у Родриго пока идут неплохо. 22-летний футболист уже выигрывал Ла Лигу и Лигу чемпионов в составе «Реала».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий