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Гениальный ответ.

Недавно фанат встретил «Реала» Родриго за пределами стадиона и сказал ему: «Ты будешь лучше, чем Роналдо Назарио».

Родриго улыбнулся и ответил: «Фу, нет».

Действительно, Родриго еще предстоит долгий путь, чтобы соответствовать Феномену. Бразильская легенда выиграла «Золотой мяч», он был чемпионом мира и лучшим бомбардиром ЧМ.

Роналдо добился успеха в Италии, играя за миланский «Интер», в Испании он был звездой «Барселоны» и «Реала».

Впрочем, дела у Родриго пока идут неплохо. 22-летний футболист уже выигрывал Ла Лигу и Лигу чемпионов в составе «Реала».