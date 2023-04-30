«Я не мог представить это даже в своих самых смелых мечтах». Роналдиньо заплакал, когда его вводили в Зал славы журнала World Soccer
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Роналдиньо не мог сдержать слез, когда его включили в Зал славы журнала World Soccer в 2022 году.
Бразилец получил специальный приз за огромный вклад в развитие футбола. Интересно, что награду вручил другая легенда «Барселоны» Христо Стоичков.
«Даже в самых смелых мечтах я не представлял себе, что однажды пройду через это. Находясь рядом с таким количеством легенд…
Я всегда мечтал о завоевании титулов, победах в играх, забивании голов, но пройти через это… Я никогда этого не представлял», – сказал 41-летний Рони во время своего выступления.
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