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Он прекрасен.

Роналдиньо не мог сдержать слез, когда его включили в Зал славы журнала World Soccer в 2022 году.

Бразилец получил специальный приз за огромный вклад в развитие футбола. Интересно, что награду вручил другая легенда «Барселоны» Христо Стоичков.

«Даже в самых смелых мечтах я не представлял себе, что однажды пройду через это. Находясь рядом с таким количеством легенд…

Я всегда мечтал о завоевании титулов, победах в играх, забивании голов, но пройти через это… Я никогда этого не представлял», – сказал 41-летний Рони во время своего выступления.