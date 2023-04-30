Jan Itor
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«Я не мог представить это даже в своих самых смелых мечтах». Роналдиньо заплакал, когда его вводили в Зал славы журнала World Soccer

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Он прекрасен.

Роналдиньо не мог сдержать слез, когда его включили в Зал славы журнала World Soccer в 2022 году.

Бразилец получил специальный приз за огромный вклад в развитие футбола. Интересно, что награду вручил другая легенда «Барселоны» Христо Стоичков.

«Даже в самых смелых мечтах я не представлял себе, что однажды пройду через это. Находясь рядом с таким количеством легенд…

Я всегда мечтал о завоевании титулов, победах в играх, забивании голов, но пройти через это… Я никогда этого не представлял», – сказал 41-летний Рони во время своего выступления.

2 комментария

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Роман Midnight
Всегда мечтал о вот этом вот всем, но тупо загубил карьеру своим отношением к делу, окей. Я тоже плачу, Рон - мог держать уровень и радовать нас ещё долго.
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Волшебника нужно вводить во все залы славы футбола. Ни Месси, ни Роналду, рядом не стояли с пиковым Волшебником.
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