«Челси» снова в поиске нового главного тренера. В пятницу Evening Standart сообщил, что фаворитом на пост стал Жозе Моуринью: коэффициент на возвращение португальца в лондонский клуб за сутки упал с 41,00 до 3,00 – с утра каждая ставка на нового тренера «Челси» приходится на Моуринью.

Португалец работал в «Челси» с 2003-го по 2007-й, а также с 2013-го по 2015-й. За это время Моуринью привел клуб к трем победам в АПЛ.