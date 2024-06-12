🔥 «Лучший в Премьер-лиге». Анри неожиданно высоко оценил одного футболиста «Арсенала»

Тьерри Анри назвал Вильяма Салибу лучшим защитником Премьер-лиги.

Рассуждая о шансах Франции в преддверии Евро, Тьерри объяснил: «Посетите любой город в окрестностях Парижа, и вы найдете классных футболистов. Это состояние ума, это образ жизни.

Когда ты выходишь с ним один на один, то думаешь: «Окей, я никуда не пойду, мужик!» Для меня он лучший центральный защитник в лиге».

К сожалению, Салиба не будет частью команды Анри на Олимпийских играх в Париже, поскольку ожидается, что «канонир» сыграет важную роль в составе сборной Франции на Евро-2024.