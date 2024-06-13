«Логичный шаг». Шешко объяснил, почему решил продлиться с «Лейпцигом»

Сразу три английских («Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед»), а также один немецкий («Дортмунд») активно интересовались 21-летним форвардом «Лейпцига» Беньямином Шешко. За него требовали не менее 60 млн евро, а на днях игрок продлил контракт с клубом до 2029 года. Для официального сайта «Лейпцига» Шешко объяснил, почему поступил таким образом.

«Первый год в «Лейпциге» был хорошим, и я невероятно счастлив был здесь. Команда, город, клуб, болельщики − назвал бы это все для меня выдающимся. Поэтому досрочное продление контракта стало для меня логичным шагом».

«Несмотря на то, что в первой половине сезона я не так много играл и не так много забивал, этот этап был очень важен для меня и моего развития. Я чувствую большое доверие и признательность со стороны клуба, а это очень важно для того, чтобы я мог показать весь свой потенциал».

«Во второй половине сезона, в частности, я смог вернуть что-то своими голами. У нас есть команда с большим потенциалом и сбалансированным сочетанием молодых и опытных игроков. Я с нетерпением жду следующих шагов в этой команде».

«Мы уже многого добились в мой первый сезон и часто демонстрируем качество и выдающийся футбол, который мы можем показать на поле. Но нам еще многое предстоит сделать, и теперь это наша общая цель».

Ни одна из команд, кроме, пожалуй, «Дортмунда», не могла бы гарантировать Шешко место в старте. По этой причине кажется, что он сделал верный выбор.