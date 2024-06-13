«Арсенал» устроит серьезную чистку этим летом. Клуб покинут восемь игроков на сумму около £125 млн
«Арсенал» планирует серьезные изменения в составе будущим летом, сообщает Football London.
«Канониры» надеются заработать значительную сумму за счёт ряда трансферов.
«Арсенал» планирует выручить на продажах £125 млн, продав сразу восемь игроков.
В число претендентов на выбывание входят: Аарон Рэмсдейл (£30 млн), Эдди Нкетиа (£25 млн), Томас Парти, Эмил Смит-Роу (£18,7 млн) и Альбер-Мбойо Локонга (£12 млн).
«Арсенал» также открыт к продаже Кирана Тирни, Риса Нелсона и Нуну Тавареш по доступной цене.
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