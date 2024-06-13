«Челси» хочет Олисе. Но трансфер француза обойдется в два раза дороже, чем год назад 😱

«Челси» начал переговоры с «Кристал Пэлас» о подписании Майкла Олисе.

Первоначально об это сообщили Daily Mirror, но позже информацию подтвердили Фабрицио Романо и Дэвид Орнштейн.

«Челси» запросил разрешение для старта переговоров с агентами французского вингера, а также попытался выяснить условия пункта о выкупе в контракте Олисе.

Прошлым летом «Челси» планировал подписать игрока за ₤35 млн, но идея не удалась, поскольку француз продлил контракт. Теперь он будет стоить в два раза дороже.

В сезоне 2023/24 Олисе забил 10 голов и отдал шесть передач в 19 играх Премьер-лиги.

«Ман Юнайтед», «Ман Сити» и «Ньюкасл» также интересуются 22-летним футболистом.