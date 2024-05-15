Фанат весь матч просил главного тренера «Тоттенхэма» проиграть: в конце игры Постекоглу психанул

Поведение фанов «шпор» запомнится надолго.

Часть фанатов «Тоттенхэма» праздновала гол Эрлинга Холанда, когда нападающий «Манчестер Сити» открыл счет в перенесенном матче 34-го тура АПЛ (0:2).

Они поддержали болельщиков «Сити» и отметили гол норвежца, повернувшись спиной к полю и прыгая в унисон (так называемое the Poznań celebration).

Радость болельщиков была обусловлена тем, что победа «Ман Сити» сильно снижает шансы «Арсенала» на чемпионство. В случае победы «Сити» в последнем туре «Арсенал» останется вторым.

Кроме того, после забитого гола по стадиону разнеслась кричалка «Встань, если ненавидишь «Арсенал»!». Один из фанатов расположился прямо за спиной главного тренера «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу - болельщик так достал австралийца, что к концу матча нервы тренера не выдержали.