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Зинченко объяснил отличие Артеты от Гвардиолы – дело совсем не в трофеях

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Во время выступления на подкасте The Athletic «Handbrake Off» Александра Зинченко спросили о различиях и сходствах между Гвардиолой и Артетой.

Зинченко, которому посчастливилось играть под руководством обоих, ответил:

«Оба они любят побеждать. Они просто отдадут все силы, чтобы выиграть игру, неважно, какое это соревнование, товарищеское или еще какое-то, оба обращают внимание на мелкие детали.

Конечно, у Пепа Гвардиолы больше опыта, он работал с большими клубами в прошлом, а когда у тебя есть опыт, ты видишь ситуации тысячи раз и знаешь, как реагировать на каждую из них.

Я не говорю, что Микель не знает, конечно, он знает, как реагировать на ситуации, но все дело в опыте. Думаю, это главное различие между ними, но я уверен, что у Микеля точно будет свое наследие и потрясающее будущее».

Артета часто попадал под огонь из-за своих взрывных реакций на боковой линии, особенно когда дела шли не так, как хотелось бы «Арсеналу».

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