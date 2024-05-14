🎥 Невилл был очень рад третьему голу «Виллы» в ворота «Ливерпуля». Он с визгом пробежался перед Каррагером

Что радует манкунианца больше, чем победа «Ман Юнайтед»? Матчи, в которых «Ливерпуль» упускает победу.

Гари Невилл, Джейми Каррагер и журналист Дэвид Джонс собрались в студии Sky Sports, чтобы обсудить итоги сезона Премьер-лиги. После прямого эфира ведущие остались в студии, где смотрели матч «Астон Виллы» и «Ливерпуля» в 37-м туре АПЛ.

В начале второй половины встречи «красные» забили третий гол. На 48-й минуте они вели со счетом 3:1, но сохранить преимущество подопечные Клоппа не смогли. На 85-й минуте «Вилла» отыграла один мяч, а на 88-й – Дуран сравнял.

Стоя возле экрана, Каррагер наблюдал, как его любимый «Ливерпуль» упускает победу. Еще больше настроение скаузеру испортил Невилл. Гари пронесся по студии, издавая крик, больше напоминающий ультразвук.

Вряд ли Невилл так сильно радовался за «Виллу», скорее он хотел в очередной раз поддразнить Джейми. Карра редко остается в стороне: недавно скаузер шутил о своем товарище на вручении премии спортивным журналистам.

А Гари – любитель эмоциональных реакций. Похожие звуки он издавал, когда радовался голу Диалло в ворота «Ливерпуля» в 1/4 Кубка Англии . Немного скромнее экс-защитник «МЮ» отреагировал на мяч Майну в игре с «красными» в 32-м туре АПЛ – ту встречу Каррагер и Невилл комментировали в прямом эфире Sky Sports.

Похоже, пора начать собирать коллекцию криков Невилла.