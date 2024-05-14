Эми Мартинес вновь вошел в историю - на это раз как автор голов в собственные ворота

Отличился так отличился.

Эмилиано Мартинес забил очередной автогол на первых минутах вчерашнего матча с «Ливерпулем».

Спустя 64 секунды после начала игры 37-го тура АПЛ Харви Эллиотт после передачи Мохамеда Салаха сделал прострел в штрафной площади «Астон Виллы» – мяч попал в грудь защитнику бирмингемцев Пау Торресу. Мартинес, уже двинувшийся на перехват, не смог зафиксировать мяч после рикошета и отправил его в сетку собственных ворот.

Казалось бы- с кем не бывает? Но дело в том, что аргентинец таким образом установил рекорд АПЛ - ни один вратарь ранее не забивал 3 гола в собственные ворота.