Свой титул королевы завоевала еще в 2018 году Германии.

Юный польский защитник сделал себе имя в Словакии, затем несколько сезонов провел в итальянской «Специи», пока не был замечен скаутами «Арсенала». Вскоре после трансфера польская возлюбленная Якуба Клаудия Ковальчик написала в соцсетях «Лондон, я готова!»

В этом сезоне Кивер провел за «Арсенал» 20 матчей, в которых забил гол и сделал 3 результативные передачи. В составе «канониров» поляк добрался до четвертьфинала ЛЧ (даже вышел в старте) и все еще продолжает борьбу за титул в АПЛ.

Возлюбленная не отстает - несмотря на то, что свои первые победы девушка одержала еще в конце 2010-х, он продолжает упорно тренироваться и даже участвует в соревнованиях. На этот раз видео снято в Румынии.