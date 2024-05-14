«Арсенал» в этом сезоне показал уникальный результат: его команда ни разу не проиграла клубу «большой шестерки»
Как же они хороши.
Аналитическая компания Opta сформировала таблицу АПЛ, если бы в чемпионате участвовали только команды из большой английской шестерки − «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».
Естественно, в ней учитывались только результаты, достигнутые в матчах между этими шестью клубами. «Сити» и «Тоттенхэм» сыграют вечером вторника и это единственный результат, который не попал в таблицу.
Даже без него очевидно, что «Арсенал» Микеля Артеты проводит уникальный и очень сильный сезон. Команда испанца не проиграла ни одного матча главным соперникам и лишь в четырех из десяти играх была ничья.
Худший результат у «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага − лишь одна победа над «Челси» при шести поражениях.