Де Брюйне вернулся в состав «Сити». Не играл с августа, болельщики тепло встретили на разминке
Кевин де Брюйне впервые попал в состав «Ман Сити» после травмы, полученной в августе 2023 года.
Хотя бельгиец не сыграл ни минуты в матче с «Шеффилд Юнайтед» (2:0), он был замечен на разминке во втором тайме, в этот момент болельщики «Сити» громко приветствовали капитана, а некоторые даже снимали его разминку на камеру.
«Де Брюйне для фанатов «Сити» – это как Месси и Роналду для фанатов «Барсы» и Мадрида», - написал один из болельщиков.
«Он – лицо этого клуба наряду с Пепом», – добавил другой.
Де Брюйне пропустил в общей сложности 26 игр, в том числе весь групповой этап Лиги чемпионов и клубный чемпионат мира.
Следующие матчи «Сити» – с «Хаддерсфилдом» в Кубке Англии 7 января и с «Ньюкаслом» в АПЛ 13 января.
Несмотря на спад, команда Гвардиолы идет третьей в Премьер-лиге. Возвращение Де Брюйне может стать решающим фактором во второй половине сезона.
Оо Кевин Де Брюйн,
Оо Кевин Де Брюйн.