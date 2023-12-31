Де Брюйне вернулся в состав «Сити». Не играл с августа, болельщики тепло встретили на разминке

Кевин де Брюйне впервые попал в состав «Ман Сити» после травмы, полученной в августе 2023 года.

Хотя бельгиец не сыграл ни минуты в матче с «Шеффилд Юнайтед» (2:0), он был замечен на разминке во втором тайме, в этот момент болельщики «Сити» громко приветствовали капитана, а некоторые даже снимали его разминку на камеру.

«Де Брюйне для фанатов «Сити» – это как Месси и Роналду для фанатов «Барсы» и Мадрида», - написал один из болельщиков.

«Он – лицо этого клуба наряду с Пепом», – добавил другой.

Де Брюйне пропустил в общей сложности 26 игр, в том числе весь групповой этап Лиги чемпионов и клубный чемпионат мира.

Следующие матчи «Сити» – с «Хаддерсфилдом» в Кубке Англии 7 января и с «Ньюкаслом» в АПЛ 13 января.

Несмотря на спад, команда Гвардиолы идет третьей в Премьер-лиге. Возвращение Де Брюйне может стать решающим фактором во второй половине сезона.