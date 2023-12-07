📹Как можно не заметить? Брат Беллингема забил гол, но его отменили из-за офсайда😳

В чемпионшипе нет видеоповторов.

В матче чемпионшипа между «Сандерлендом» и «Вест Бромвича» боковой судья совершил серьезную ошибку. Младший брат хавбека «Мадрида» Джуда Беллингема Джоб, играющий за «черных котов», добил мяч в ворота соперника, но гол отменили из-за офсайда.

На видео видно, что в момент, когда Джоб Беллингем реагировал на отбитый перед собой вратарем мяч, он был заметно дальше от ворот, чем защитник «Вест Бромвича».

Проблема в том, что во втором английском дивизионе нет VAR, поэтому решение арбитров в поле окончательное и пересмотреть его невозможно.

Джоб Беллингем, как и старший брат Джуд, первые шаги делал в академии «Бирмингема». В этом сезоне он перебрался в «Сандерленд», где стал игроком старта − в 19 играх на его счету 3 гола и 1 голевая передача. Как и брат, он атакующий полузащитник.

В последние месяцы были слухи об интересе к хавбеку со стороны «Мадрида». Вполне вероятно, что «сливочные» заметили нотки таланта в младшем Беллингеме или просто хотят сделать нахождение Джуда в клубе еще более приятным. Как известно, Марк Беллингем, отец братьев, находится в Англии с Джобом, тогда как мама Дениз помогает Джуду в Мадриде.