Суперкомпьютер пересмотрел чемпионскую гонку в АПЛ. Шансы «Арсенала» слегка выросли
Действующий чемпион теряет очки.
После победы над «Лутоном» со счетом 4:3 «Арсенал» смог оторваться от действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити» на шесть очков.
Сами «горожане» проиграли «Астон Вилле» 1:0. Это четвертая потеря очков командой Гвардиолы подряд.
Несмотря на то, что парни Артеты уверенно возглавляют таблицу, суперкомпьютер Opta по-прежнему не считает «Арсенал» фаворитом. Вероятность, что именно они станут чемпионами, оценивается в 22,9%. Это уже выше, чем у «Ливерпуля», но сильно меньше, чем у «Сити» − 53,9%.
Четверка по версии суперкомпьютера выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Сити»
2. «Арсенал».
3. «Ливерпуль».
4. «Астон Вилла».
5. «Ньюкасл».
6. «Тоттенхэм».
7. «Манчестер Юнайтед».
...
10. «Челси».