Суперкомпьютер пересмотрел чемпионскую гонку в АПЛ. Шансы «Арсенала» слегка выросли

Действующий чемпион теряет очки.

После победы над «Лутоном» со счетом 4:3 «Арсенал» смог оторваться от действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити» на шесть очков.

Сами «горожане» проиграли «Астон Вилле» 1:0. Это четвертая потеря очков командой Гвардиолы подряд.

Несмотря на то, что парни Артеты уверенно возглавляют таблицу, суперкомпьютер Opta по-прежнему не считает «Арсенал» фаворитом. Вероятность, что именно они станут чемпионами, оценивается в 22,9%. Это уже выше, чем у «Ливерпуля», но сильно меньше, чем у «Сити» − 53,9%.

Четверка по версии суперкомпьютера выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити»

2. «Арсенал».

3. «Ливерпуль».

4. «Астон Вилла».

5. «Ньюкасл».

6. «Тоттенхэм».

7. «Манчестер Юнайтед».

...

10. «Челси».