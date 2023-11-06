«Не думаю, что это было настолько хорошо». Грилиш рассказал, над чем будет работать в этом сезоне

«Манчестер Сити» одержал победу над «Янг Бойз» со счетом 3:0, а после разгрома «Борнмута» со счетом 6:1 вновь лидирует в Премьер-лиге. Но Джеку Грилишу не до восторгов и самовосхвалений.

Когда его похвалили за передачу, англичанин сказал TNT Sports: «Я не думаю, что это был настолько хороший пас, не так ли?».

Однако Эли МакКуист была в восторге, сказав, что ей «очень понравилось». Джек ответил дерзким «Спасибо, Эли».

Затем, когда его спросили, должен ли «Сити» быть более безжалостным, Грилиш признался, что у него есть некоторые личные проблемы с голами: «Даже мне самому нужно начать забивать больше голов», - признался он. «Конечно, я знаю, что я приношу команде, кроме голов и передач, но каждый атакующий игрок хочет забивать больше».

В этом сезоне Джек Грилиш сделал 2 передачи в 12 соревнованиях, а первый гол еще только предстоит забить.