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🎥 «Джек Грилиш меня благословил»: потрясающая реакция ребенка на встречу с игроком «Сити»

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Сборная Англии продолжает свой путь на Евро-2024. В сентябре подопечные Саутгейта обыграли Украину, в очередном туре квалификации их ждет встреча с Италией.

«Три льва» не забывают и о товарищеских матчах. 13 октября англичане на «Уэмбли» одолели сборную Австралии. Автором единственного гола стал Уоткинс, которому удалось забить с передачи Грилиша.

До матча подопечных Саутгейта ждала теплая встреча с маленькими фанатами. Один парень был особенно рад видеть вингера «Сити». Заметив игрока, мальчик крикнул ему: «Джек Грилиш! Ты мой самый любимый футболист «Ман Сити»!»

Вингер с улыбкой потрепал парнишку по волосам и пошел дальше. Но для парня этот момент стал совершенно особенным. Он схватился за голову и не переставал повторять: «Джек Грилиш потрогал мои волосы! Он благословил мои волосы!»

А в конце ребенок выдал очаровательную фразу: «Джек Грилиш меня благословил!»

Хорошо, что это видео разлетелось по сети. Мальчику будет легче объяснить маме, почему он перестал мыть голову.

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