«Тогда у нас будет 365 игр в году». Постекоглу ответил на слова Клоппа о переигровке

После матча скандального «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал к переигровке как к лучшему и единственному результату, учитывая огромные ошибки судей и VAR.

Однако главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу категорически не согласен с Клоппом:

«Я считаю, что когда речь идет о переигровке, должен быть какой-то порог, и я не думаю, что ошибка является порогом для этого, независимо от последствий.

Если мы перейдем к честности или неправомерному использованию закона, тогда, возможно, у вас будет повод сказать: «Ну, знаете что, здесь что-то есть». Но, в конечном счете, если отбросить все это, то это была ошибка, вот что это было. Это была уникальная ошибка, люди используют слова «беспрецедентная ошибка», и я согласен с этим, но это все равно была ошибка.

Так что если порогом для переигровки являются ошибки отдельных игроков, тогда у нас будет 365 игр в год».

Поражение от «шпор» стало первым для «Ливерпуля» в сезоне и положило конец серии из шести побед подряд.