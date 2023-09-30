😱😱😱 «Что? Нет, это не он». Анри был в шоке, увидев характеристики Роналду в игре EA FC 24
Тьерри Анри не смог поверить своим глазам, увидев показатели Криштиану Роналду в игре EA Sports FC 24.
Португальцу сильно занизили рейтинг в новой части игры, но, похоже, что это стало сюрпризом даже для самих футболистов.
Рейтинг Криштиану снизился за год на четыре пункта – с 90 до 86, что повлекло за собой падение многих конкретных показателей. Что любопытно, рейтинг Бензема и Месси по-прежнему в топе игры – 90.
Легенда «Арсенала» Анри был удивлен, когда его попросили угадать игрока по индивидуальным характеристикам в игре.
«Что? Нет, это не он... Ух ты, это плохо!» – удивился француз.
Справедливо?
Кто из них на голову выше
Бруну Фернандеша,Жоао Феликса,Бернарду Силвы,Жоао Канселу,Рафаэля Леау,Рубена Диаша,Данило Перейру,Рубена Невеша
Чувствуете разницу ?
Может его на ЗМ номинировать за голы в 27 по силе лиге?
Кроме ДиМарии и Месси кто был топом в сборной до Катара ?