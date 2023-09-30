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😱😱😱 «Что? Нет, это не он». Анри был в шоке, увидев характеристики Роналду в игре EA FC 24

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Тьерри Анри не смог поверить своим глазам, увидев показатели Криштиану Роналду в игре EA Sports FC 24.

Португальцу сильно занизили рейтинг в новой части игры, но, похоже, что это стало сюрпризом даже для самих футболистов.

Рейтинг Криштиану снизился за год на четыре пункта – с 90 до 86, что повлекло за собой падение многих конкретных показателей. Что любопытно, рейтинг Бензема и Месси по-прежнему в топе игры – 90.

Легенда «Арсенала» Анри был удивлен, когда его попросили угадать игрока по индивидуальным характеристикам в игре.

«Что? Нет, это не он... Ух ты, это плохо!» – удивился француз.

Справедливо?

17 комментариев

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Дима Костылев
Ну реально занизили Кришу рейтинг! Хотя бы 88 должно быть точно
+18
-8
+10
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Rule1
Ответ Саша Митин
Месси его в соло взял? Объективно, у Аргентины состав на голову выше Португалии, там больше Ди Мария тащил чем Месси
Монтиель,Акунья,Тальяфико,Пецелья,Энцо,МакАлистер,Лаутаро,Хулиан Альварес,Ноель Молина,Хуан Фойт ?

Кто из них на голову выше

Бруну Фернандеша,Жоао Феликса,Бернарду Силвы,Жоао Канселу,Рафаэля Леау,Рубена Диаша,Данило Перейру,Рубена Невеша

Чувствуете разницу ?
+5
0
+5
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Rule1
Ответ Саша Митин
с тобой бесполезно спорить...
С вами юноша никто не спорит. Но назвать состав Аргентины на голову выше,состава Португалии,это уровень детского сада «Тополёк» 89% фанатов 🍓 именно такие
+3
0
+3
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Oleg
Ответ Саша Митин
у него за семь матчей 10+5 по системе гол+пас... Вопросы?
27 лига по данным Опта.
Может его на ЗМ номинировать за голы в 27 по силе лиге?
+2
0
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Rule1
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Альберт Акчурин
Ответ Rule1
За что Дима ? За то что человек пасётся в штрафной и просто замыкает. Просмотрите хотя бы раз,матч от начала до конца. Он в 99% случаях без полезен,в игре с футболистами уровня областной лиги ! Давайте тогда уже по 90 давать рейтинг игрокам из лиги Вьетнама.
Ща армия гелевых налетит на тебя
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Rule1
Ответ Саша Митин
а что же тогда Месси с млс делает в топе? Этой игре давно нет смысла доверять, она давно проплачена
Месси по ходу прошлого сезона взял Чемпионат Мира в Катаре. Что взял Роналду ?
+3
-3
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Rule1
Ответ Саша Митин
Месси его в соло взял? Объективно, у Аргентины состав на голову выше Португалии, там больше Ди Мария тащил чем Месси
Состав Аргентины на голову выше состава Португалии ? 😆 Садитесь двойка.
Кроме ДиМарии и Месси кто был топом в сборной до Катара ?
+2
-2
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Фаррух Касимов
Ответ Саша Митин
а что же тогда Месси с млс делает в топе? Этой игре давно нет смысла доверять, она давно проплачена
конечно,а ты не знал? Плательщик как всегда арг10.
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ken35
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Саша Митин
у него за семь матчей 10+5 по системе гол+пас... Вопросы?
+,за шесть,вообще-то)
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