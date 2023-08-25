На самом деле создает свою систему.

Легенда «Юнайтед» и эксперт Sky Sports Гари Невилл нашел себе нового «врага». Им стал главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.

После ничьей с «Брентфордом» в первом туре «шпоры» выиграли две подряд игры − против «Юнайтед» и «Борнмута», не пропустив ни разу. Несмотря на беспроигрышный старт, в эфире программы Monday Night Football Невилл выразил озабоченность тактикой коуча.

«Считаю, что в их тактике есть недостаток, однако, она приносит определенную пользу. Мне не понравилось, что «Тоттенхэм» применил эту систему, когда два крайних защитника − Удоджи и Порро − были на мяче. Мне показалось, что у них не было возможности отдать простую передачу по ширине в любом виде и форме».

«Вижу преимущество этой системы в том, что ты изолируешь своих вингеров один против одного. Они принимали игроков «Юнайтед» шире. Так что, с этой точки зрения, я вижу в ней пользу. Но с моей точки зрения, вы ставите игроков в очень неудобное положение».

Выдвижение крайних защитников вперед стало популярной тактикой с тех пор, как в первом же сезоне в «Сити» такой способ стал применять Пеп Гвардиола.

После игры с «Борнмутом» в эфир телеканала TNT Sports пришел главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу. Когда его спросили про тактику, он сказал следующее: «Никакого секрета нет, я просто копирую стиль Пепа, приятель».

Это дало повод болельщикам предположить, что австралиец точно в курсе тех слов, которые говорил про «шпор» Невилл.

Тем временем Постекоглу продолжил: «Мы много работаем над тактикой. Многое зависит от инстинктов, но мы пытаемся создать систему, которая, где бы я ни был, была бы настолько гибкой, насколько возможно».

«Если есть пространство, забудь, что ты защитник. В первую очередь, ты футболист, потому вбегай в это пространство. Все зависит от нас. Мы должны быть уверены, что закроем те бреши, которые есть. Я думаю, что когда игроки поймут, что у них есть свобода действий, но все еще очень структурировано, они перестанут сомневаться в своих силах. Они знают, что неважно, левый ли это защитник, если есть свободное место, то они туда бегут. И Порро, и Удоджи, когда у них есть мяч, бегут с ним. Их очень трудно остановить. Это очень важная зона, и она делает игру более эффективной».