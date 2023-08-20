В напряженном матче «Ман Сити» и «Ньюкасла» неизбежно вспыхнули эмоции, но не у тех людей, от которых мы привыкли это видеть.

Ближе к концу игры операторы поймали Пепа Гвардиолу, разговаривающего с одним из болельщиков «Сити».

Судя по жестам Пепа, он не знал, как улучшить игру и поэтому говорил фанату, чтобы тот вышел на поле – но это лишь наше предположение.

Речь идет о смеющемся парне в красной футболке. А парень рядом с ним сияет от удивления, что сам Пеп Гвардиола уделяет им внимание во время матча Премьер-лиги.

«Сити» победил 1:0 благодаря голу Хулиана Альвареса.