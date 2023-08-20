У Пепа закончились идеи? Кажется, он просил фаната выйти на поле и помочь «Сити»
В напряженном матче «Ман Сити» и «Ньюкасла» неизбежно вспыхнули эмоции, но не у тех людей, от которых мы привыкли это видеть.
Ближе к концу игры операторы поймали Пепа Гвардиолу, разговаривающего с одним из болельщиков «Сити».
Судя по жестам Пепа, он не знал, как улучшить игру и поэтому говорил фанату, чтобы тот вышел на поле – но это лишь наше предположение.
Речь идет о смеющемся парне в красной футболке. А парень рядом с ним сияет от удивления, что сам Пеп Гвардиола уделяет им внимание во время матча Премьер-лиги.
«Сити» победил 1:0 благодаря голу Хулиана Альвареса.
2 комментария