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У Пепа закончились идеи? Кажется, он просил фаната выйти на поле и помочь «Сити»

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В напряженном матче «Ман Сити» и «Ньюкасла» неизбежно вспыхнули эмоции, но не у тех людей, от которых мы привыкли это видеть.

Ближе к концу игры операторы поймали Пепа Гвардиолу, разговаривающего с одним из болельщиков «Сити».

Судя по жестам Пепа, он не знал, как улучшить игру и поэтому говорил фанату, чтобы тот вышел на поле – но это лишь наше предположение.

Речь идет о смеющемся парне в красной футболке. А парень рядом с ним сияет от удивления, что сам Пеп Гвардиола уделяет им внимание во время матча Премьер-лиги.

«Сити» победил 1:0 благодаря голу Хулиана Альвареса.

2 комментария

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Yri Yrov
поржал от души
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Personology Center
Да не... Он такой: "Эй, патлатый, у тебя прическа, как у Стоунза. Надо в центр выйти!" )
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