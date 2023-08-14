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Зиеш все-таки уходит из «Челси»: марокканец летит в Турцию на медосмотр

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Вероятность трансфера: 5 звезд.

Хаким Зиеш летит в Турцию на лечение – раскрыт следующий вероятный клуб (надежность: 5 звезд)

По словам Джейкоба Стейнберга и Фабрицио Романо, Хаким Зиеш , скорее всего, покинет «Челси» этим летом - он уже летит в Турцию на медосмотр перед подписанием контракта с «Галатасараем».

У клубов есть устное соглашение о трансфере, но остальные детали перехода еще в согласовываются.

Трансфер марокканца в «Аль-Наср» Криштиану Роналду ранее сорвался из-за неудачного прохождения медосмотра, из-за чего саудовский клуб изменил условия его контракта и предложил гораздо более низкую заработную плату.

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