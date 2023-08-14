Вероятность трансфера: 5 звезд.

По словам Джейкоба Стейнберга и Фабрицио Романо, Хаким Зиеш , скорее всего, покинет «Челси» этим летом - он уже летит в Турцию на медосмотр перед подписанием контракта с «Галатасараем».

У клубов есть устное соглашение о трансфере, но остальные детали перехода еще в согласовываются.

Трансфер марокканца в «Аль-Наср» Криштиану Роналду ранее сорвался из-за неудачного прохождения медосмотра, из-за чего саудовский клуб изменил условия его контракта и предложил гораздо более низкую заработную плату.