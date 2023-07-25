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Гари Невилл попросил Рэшфорда назвать лучшего игрока АПЛ настоящего времени. Маркус назвал двух — и они оба из «Сити»

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Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Футбол Футбол

Честно.

Маркус Рэшфорд встретился с Гари Невиллом между тренировками в США, чтобы ответить на 30 каверзных и не очень вопросов.

Среди прочего, экс-футболист спросил Маркуса, кого он считает лучшим игроком в Премьер-лиге на данный момент. Нападающий «Юнайтед» без колебаний назвал двух игроков «Сити».

«В прошлом сезоне это определенно был Холанд. Но за последние четыре или пять лет это Де Брюйне — 100%».

Сложно поспорить с Рэшфордом, учитывая, что в свой первый сезон в Англии Холанд забил ошеломляющие 52 гола в 53 играх и помог «Сити» завоевать исторический требл, выиграв Премьер-лигу, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

Маркусу пока далеко до цифр норвежского форварда, но он тоже провел великолепный сезон. Он поставил свой личный рекорд, забив 30 голов во всех соревнованиях за «красных дьяволов», и теперь готов улучшить свой результат в новом сезоне.

3 комментария

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Пацанчик реальный
Справедливости ради,думаю все адекватные люди назвали бы этих двух игроков!
+7
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Александр Опёнышев
Ну, если выделять персонально, то он прав, а так, у Сити в принципе нет очевидного слабого звена, чисто отлаженный механизм, абсолютно каждый максимально рвал пятую точку, тут только респект
Но у красного Манчестера есть Харри!
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Neron
Холанд без вопросов, но Бруну не хуже Де Брейне! Учитывая кто взял требл, всё законно.
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