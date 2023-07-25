Честно.

Маркус Рэшфорд встретился с Гари Невиллом между тренировками в США, чтобы ответить на 30 каверзных и не очень вопросов.

Среди прочего, экс-футболист спросил Маркуса, кого он считает лучшим игроком в Премьер-лиге на данный момент. Нападающий «Юнайтед» без колебаний назвал двух игроков «Сити».

«В прошлом сезоне это определенно был Холанд. Но за последние четыре или пять лет это Де Брюйне — 100%».

Сложно поспорить с Рэшфордом, учитывая, что в свой первый сезон в Англии Холанд забил ошеломляющие 52 гола в 53 играх и помог «Сити» завоевать исторический требл, выиграв Премьер-лигу, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

Маркусу пока далеко до цифр норвежского форварда, но он тоже провел великолепный сезон. Он поставил свой личный рекорд, забив 30 голов во всех соревнованиях за «красных дьяволов», и теперь готов улучшить свой результат в новом сезоне.