In English, please
Блог

🎥 Грилиш и Холанд наконец встретились после отпуска. Похоже, парни успели соскучиться

Джек Грилиш Джек Грилиш
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

После триумфального сезона и небольшого отпуска игроки «Манчестер Сити» вновь собрались на базе клуба.

Холанд и Грилиш, которые за год успели стать хорошими друзьями, были особенно рады видеть друг друга. Встретившись, они крепко обнялись, а Джек похвалил прическу Эрлинга. Зацените:

Такие классные отношения между одноклубниками не оставили равнодушными поклонников футбола:

💭 «Нужно, чтобы весь сезон их постоянно снимали две камеры».

💭 «Броманс продолжается».

💭 «Отношения между этими двумя в следующем сезоне будут безумными!»

💭 «Этот акцент Холанда прекрасен. Обожаю эту парочку».

💭 «Броманс... Я фанат «Арсенала», но мне жутко нравится их дружба».

💭 «Я бы посмотрел про них реалити-шоу».

Сколько голов в следующем сезоне сообразит этот дуэт?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий