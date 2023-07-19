После триумфального сезона и небольшого отпуска игроки «Манчестер Сити» вновь собрались на базе клуба.

Холанд и Грилиш, которые за год успели стать хорошими друзьями, были особенно рады видеть друг друга. Встретившись, они крепко обнялись, а Джек похвалил прическу Эрлинга. Зацените:

Такие классные отношения между одноклубниками не оставили равнодушными поклонников футбола:

💭 «Нужно, чтобы весь сезон их постоянно снимали две камеры».

💭 «Броманс продолжается».

💭 «Отношения между этими двумя в следующем сезоне будут безумными!»

💭 «Этот акцент Холанда прекрасен. Обожаю эту парочку».

💭 «Броманс... Я фанат «Арсенала», но мне жутко нравится их дружба».

💭 «Я бы посмотрел про них реалити-шоу».

Сколько голов в следующем сезоне сообразит этот дуэт?