🎥 Грилиш и Холанд наконец встретились после отпуска. Похоже, парни успели соскучиться
После триумфального сезона и небольшого отпуска игроки «Манчестер Сити» вновь собрались на базе клуба.
Холанд и Грилиш, которые за год успели стать хорошими друзьями, были особенно рады видеть друг друга. Встретившись, они крепко обнялись, а Джек похвалил прическу Эрлинга. Зацените:
Такие классные отношения между одноклубниками не оставили равнодушными поклонников футбола:
💭 «Нужно, чтобы весь сезон их постоянно снимали две камеры».
💭 «Броманс продолжается».
💭 «Отношения между этими двумя в следующем сезоне будут безумными!»
💭 «Этот акцент Холанда прекрасен. Обожаю эту парочку».
💭 «Броманс... Я фанат «Арсенала», но мне жутко нравится их дружба».
💭 «Я бы посмотрел про них реалити-шоу».
Сколько голов в следующем сезоне сообразит этот дуэт?
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