На «Стэмпфорд Бридж» началась новая эпоха.

От команды, в 2021 году обыгравшей в финале «Сити» 1:0 остались только Рис Джеймс, Тиаго Силва и Бен Чилуэлл. Решающий гол в том матче забил ушедший в «Арсенал» Кай Хавертц.

У «Челси» вообще очень жаркое лето - более активного игрока на трансферном рынке не найдешь. Собственно, так было и в зимнее трнасферное окно, но теперь «синие» устроили чистку и больше продают, чем покупают.