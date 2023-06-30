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Осталось только трое: состав «Челси», два года назад выигравший ЛЧ, почти полностью распродан😢

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На «Стэмпфорд Бридж» началась новая эпоха.

От команды, в 2021 году обыгравшей в финале «Сити» 1:0 остались только Рис Джеймс, Тиаго Силва и Бен Чилуэлл. Решающий гол в том матче забил ушедший в «Арсенал» Кай Хавертц.

У «Челси» вообще очень жаркое лето - более активного игрока на трансферном рынке не найдешь. Собственно, так было и в зимнее трнасферное окно, но теперь «синие» устроили чистку и больше продают, чем покупают.

4 комментария

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aza_inso
Аспиликуэта разве уже ушел? Официальной новости не видел
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Agent Smith
Это конечно трындец. Так разрушить классную команду⚽️
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