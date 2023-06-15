7 комментариев

Позорище.

В 1958 году самолет с игроками и тренерами «МЮ» разбился после третьей попытки взлета в аэропорту Мюнхена. Из находившихся на его борту 44 человек погибли 23, ещё 19 получили ранения.

Во время праздничных гуляний на улицах Манчестера несколько горе-болельщиков «горожан» зачем-то вспомнили об этой трагедии.

Сообщается, что как минимум один фанат уже опознан по видео, ему дадут пожизненный бан.