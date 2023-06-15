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Худший момент празднования требла «Сити»: болельщики «горожан» распевали кричалку, посвященную мюнхенской трагедии «МЮ»

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Позорище.

В 1958 году самолет с игроками и тренерами «МЮ» разбился после третьей попытки взлета в аэропорту Мюнхена. Из находившихся на его борту 44 человек погибли 23, ещё 19 получили ранения.

Во время праздничных гуляний на улицах Манчестера несколько горе-болельщиков «горожан» зачем-то вспомнили об этой трагедии.

Сообщается, что как минимум один фанат уже опознан по видео, ему дадут пожизненный бан.

7 комментариев

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Григорий Шишин
Ого, ребята... А вот это уже жёсткий удар по репутации! 🤬
Надеюсь руководство МС примет меры и как то извинится перед фанбазой и самим МЮ
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Андрей Тишкович
Голубизна из Сити ни чего не может без МЮ даже порадоваться успехам своей команды
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Zakir Hanseidov
К сожалению, семья не без уродов.
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MS-13
да, видео очень плохого качества, поэтому только одного смогли опознать.
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Спартак Уокер
Очень жаль что у болельщиков нет совести!
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vinylovich100
Ответ Pucheslav
ну да, на финал кубка же не приходил фанат МЮ в футболке с отсылкой к Хиллсборо
Или это был фанат МС с отсылкой на количество очков ливерпуля?
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