Цените момент: 37-летний проводник олдскула выбил 20 мячей и возвращается в АПЛ (там забил 136!). Курит и пьет «РБ» каждый день
Наслаждайтесь моментом: Джейми Варди продолжает дарить нам ностальгию о беззаботном футболе 20-го века в до мелочей просчитанной среде – с нутрициологами, тренерами по сну и отчетами тренерам в мессенджерах.
Джейми уникален образом жизни вне поля: ему позволено почти все – потому что в выходные он все равно найдет гол.
Однажды он признался (хотя, скорее, похвастался), что входит в его ежедневный рацион:
«Да, я курю и пью по три банки «Ред Булла» в день. Медицинский штаб знает об этом. Я ненавижу ходить в зал и поднимать веса. Самое тяжелое, что я поднимал – ящик банок «Ред Булла».
В январе англичанину стукнуло 37, а он все еще пылит за «Лестер», который перед сезоном покинули ключевые игроки. Уже в который раз.
В сезоне-2023/24 Варди выбил 20+2, помог клубу выиграть Чемпионшип и вернуться в АПЛ. В лигу, где он забил 136 мячей, и которая по нему точно соскучилась.
Красава, что будучи каменщиком порвался. Красава, что привёл Лестер к чемпионству. Красава, что не перешёл, когда предлагали и когда команда ушла на понижение. Красава, что помог вернуться в АПЛ. Моё почтение!
Гвозди бы делать из этих людей (с)
Или же когда его звали топы, он говорил "блин, да мы только квартиру купили в Лестере, неее"
Это Джейми Варди детка) Из племени людей абсолютно другого теста, не алчных, не лицемерных, свободолюбивых...Последние из Могикан.