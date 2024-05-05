Цените момент: 37-летний проводник олдскула выбил 20 мячей и возвращается в АПЛ (там забил 136!). Курит и пьет «РБ» каждый день

Наслаждайтесь моментом: Джейми Варди продолжает дарить нам ностальгию о беззаботном футболе 20-го века в до мелочей просчитанной среде – с нутрициологами, тренерами по сну и отчетами тренерам в мессенджерах.

Джейми уникален образом жизни вне поля: ему позволено почти все – потому что в выходные он все равно найдет гол.

Однажды он признался (хотя, скорее, похвастался), что входит в его ежедневный рацион:

«Да, я курю и пью по три банки «Ред Булла» в день. Медицинский штаб знает об этом. Я ненавижу ходить в зал и поднимать веса. Самое тяжелое, что я поднимал – ящик банок «Ред Булла».

В январе англичанину стукнуло 37, а он все еще пылит за «Лестер», который перед сезоном покинули ключевые игроки. Уже в который раз.

В сезоне-2023/24 Варди выбил 20+2, помог клубу выиграть Чемпионшип и вернуться в АПЛ. В лигу, где он забил 136 мячей, и которая по нему точно соскучилась.