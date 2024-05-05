😳 Холанд наконец-то ответил на критику Кина. Помимо покера, норвежец оставил Рою короткое послание

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил покер в матче 36-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона», после чего ответил на недавнюю критику в его адрес со стороны Роя Кина.

Напомним, Кин в марте раскритиковал норвежца, отметив, что он играет на уровне четвертой лиги.

«На самом деле меня не так сильно волнует этот человек, поэтому все в порядке», - коротко ответил Эрлинг на слова бывшего игрока «МЮ».

Напомним, на счету Холанда 25 голов в текущем сезоне АПЛ. Он возглавляет гонку бомбардиров.