Клаттенбург ушел из «Ноттингем Форест». Он с февраля консультировал клуб по судейским вопросам

Протянул всего три месяца.

49-летний бывший арбитр АПЛ Марк Клаттенбург в феврале этого года получил должность в «Ноттингем Форест». Тогда его приход объяснили так − «для улучшения взаимопонимания и отношения» с судьями матчей.

С тех пор «Форест» неоднократно становился участником серьезных споров с участием арбитров. Самый ожесточенный произошел в прошлом месяце после поражения от «Эвертона» (0:2).

В социальных сетях «лесников» появилось заявление, в котором клуб резко раскритиковал работу судейской бригады, насчитав целых три не назначенных пенальти. Кроме этого они поставили под сомнение легитимность назначения на игру судьи VAR Стюарта Эттуэлла, так как он открытый болельщик «Лутона», главного соперника «Форест» по борьбе за право остаться в АПЛ.

В своей колонке, написанной для Daily Mail, Клаттенбург назвал решения судейской бригады не назначать пенальти «хет-триком ошибок» − слова, которые, как сообщается, не понравились его бывшим работодателям.

Сегодня экс-арбитр объявил об уходе из «Ноттингем Форест». Вот что он написал на Daily Mail.

«Это заявление о том, что я больше не буду предоставлять услуги по анализу матчей футбольному клубу «Ноттингем Форест». Я горжусь тем, что сделал в рамках консультационного соглашения между «Ноттингем Форест» и Referee Consultant Ltd».

«Я оказывал свои услуги добросовестно, в меру своих возможностей и в надежде использовать свой богатый опыт официального судьи матча, чтобы помочь «Форест» понять, как на фоне работы VAR принимаются решения в отношении ключевых официальных лиц матча».

«Однако теперь стало ясно, что существование и оказание этих консультационных услуг вызвало непреднамеренные трения между клубом и другими участниками, причем в такой степени, что это стало скорее помехой, чем помощью».

Кроме этого Клаттенбург отметил, что с момента вступления в должность получил «незаслуженные нападки», что вызывает «сожаление».

«Это [роль] также привело к незаслуженным нападкам на меня лично со стороны некоторых участников и обозревателей. Я не ждал такую реакцию и результат, что вызывает сожаление, поскольку я искренне верю, что в современной игре есть место и ценность такой роли. Я благодарен «Ноттингем Форест» и желаю им всего наилучшего в оставшейся части сезона и в будущем. Для меня это большая честь».