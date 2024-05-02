Лучший день в жизни Каррагера! Выпил все пиво в Дортмунде, зажег с «Желтой стеной» и пьяным разорвал прямой эфир 😂

Энрике отказался общаться, Санчо ушел облапанным, а Шмейхелю было стыдно.

Во время полуфинальных матчей Лиги чемпионов студия CBS Sports слегка изменилась. Нет, дело не в декорациях, а в квартете экспертов, симбиоз которых рождает видео на миллионы просмотров. В классический состав входят ведущая Кейт Абдо, а также трио экс-футболистов − Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Майка Ричардс.

В этот раз студии пришлось обходиться без легенды «Ливерпуля», которого отправили репортером в Дортмунд на матч местной команды против «ПСЖ». Случилась своеобразная рокировка: в последнее время в поле работал Алессандро Дель Пьеро, любимец туринской публики, но теперь именно он занял место между Анри и Ричардсом . Как оказалось, режиссеры, решившие отрядить Каррагера в Германию, сорвали джек-пот.

Команда CBS Sports на матч «Боруссия Д» − «ПСЖ»

Джейми Каррагер прибыл в Дортмунд рано утром, уже днем он выбрался с микрофоном и съемочной группой в город. Легенда «Ливерпуля» быстро затесался в толпу фанатов. Это мог бы получиться обычный разговор с местными болельщиками, если бы они сперва не напоили его пивом, а затем не вручили немецкий хот-дог.

Вне студии Каррагер чувствует себя прекрасно:

«Я наслаждаюсь! Мне нужно было немного свежего воздуха. Я устал от смеха Майки, от бубнежа Тьерри о тактике, я устал от того, что Кейт не может правильно прочесть текст с суфлера, так что я наконец на свободе! Фанаты [«Боруссии»] меня обожают! Чувствую себя одним из «битлов».

Джейми не соврал. Дортмунд оказал скаузеру теплый прием.

Уже в чаше «Вестфаленштадион» Джейми, вооружившись шарфом «Боруссии», приготовился к просмотру матча в компании фанатов дортмундцев:

«Я всегда хотел посмотреть игру вместе с «Желтой стеной». Почувствовать эту атмосферу ― это должно быть в списке у каждого футбольного фаната».

Эдин Терзич, главный тренер «Боруссии», поставил перед Каррагером лишь одно условие: «Джейми, я слышал, ты хочешь стать частью нашей «Желтой стены? Ты, конечно, можешь поболеть за нас с «Желтой стены», ты нам нужен. Но есть одно условие: ты должен быть громким».

Получив разрешение от тренера «Боруссии», Джейми отправился на сектор фанатов «шмелей». И тут началось погружение скаузера в немецкую культуру боления. На трибуне Каррагер нашел себе новых друзей, которые любезно угостили гостя парой пинт пива.

Только посмотрите, как он чувствует!

Но Каррагер не забыл, что приехал в Дортмунд по работе! После матча он в компании Шмейхеля отправился в микст-зону, чтобы побеседовать с участниками полуфинала. Правда, после приключений с «Желтой стеной» скаузер был не в совсем рабочей кондиции.

«Ты достаточно трезв, чтобы брать интервью?» ― прямо спросила Кейт.

Джейми ответил честно: «Ха! Хороший вопрос! Я почти ничего не ел. Я съел чизбургер примерно в 14:30, когда приехал в отель. Возможно, это объясняет, почему я так невнятно говорю! А на «Желтой стене» я выпил где-то восемь пинт пива. У меня появилась новая семья, новые друзья! Мы все друг за другом присматриваем».

«Джейми, ты говоришь, что у тебя на «Желтой стене» появились новые друзья и даже семья. Ты можешь назвать имя хоть одного человека, с которым ты провел вечер?» ― уточнила Кейт.

«Ну, я их всех называл кайзерами» ― признался экс-игрок «Ливерпуля».

Журналистов звал долг. На интервью к репортерам CBS пришел Джейдон Санчо. Он первым пострадал от работы нетрезвого мастера. Во время беседы с вингером Джейми постоянно трогал его руками. С другой стороны Санчо зажал Шмейхель, которому с каждым словом Каррагера становилось все более неловко.

После сумбурного интервью, Анри отметил странное поведение репортеров: «Чего вы его [Санчо] так держите, парни? Он не собирается обводить вас, отдавать пас, он рядом стоит, а вы его окружили и держите будто в заложниках».

А Кейт Абдо выдала классную шутку: «99 касаний мяча (у Санчо) за матч, 31 касание Джейми Каррагера Санчо во время интервью».

Каррагер и не собирался останавливаться. У команды CBS появилась проблема: из-за шумного скаузера им стали делать замечания другие журналисты.

«Кейт, я смотрю, у вас в студии так тихо, спокойно. А вот у нас нет. Я четыре года работал на телевидении, пытался со всеми построить хорошие отношения», ― начал Шмейхель.

«А теперь это все в помойке!» ― радостно выкрикнул Джейми.

«Теперь все пропало! Они все стоят за камерой и просят нас быть тише. Вот этот парень [Каррагер], идет на сектор, выпивает восемь пинт и рушит все эти отношения», ― закончил Петер шепотом.

Громкого и пьяного Джейми отправили отдыхать. Его место заняла журналистка Сюзанна Коллинз, которая, к слову, тоже неравнодушна к «Ливерпулю».

Петер Шмейхель подробнее объяснил, что произошло: «Если серьезно, то ему [Джейми] место на скамейке штрафников. Серьезно, он здесь достал вообще всех. Во-первых, у нас на интервью должен был быть Луис Энрике. Он пришел, сказал «привет», а потом ушел, потому что на Джейми был шарф «Дортмунда». Во-вторых, мы пригласили Джейдона Санчо, но пресс-атташе клуба немного обиделся на нас, потому что его не было в списке (журналисты должны подавать список тех игроков, с которыми они хотят пообщаться). Мы были очень непослушными. И я надеюсь, что у нас получился хороший контент».

Контент точно получился отличным! Джейми пообещал на следующий эфир в студии поверх костюма надеть шарф «шмелей»: «Я теперь полностью погружен в дела дортмундской «Боруссии».

Команда CBS Sports нарезает каждый эфир студии Абдо, Каррагера, Анри и Ричардса на небольшие видео, которые размещает в официальных социальных сетях. Есть ощущение, что тиктоки и рилсы с Джейми войдут в золотой фонд и будут в топе по просмотрам.

Интересно, пройдет ли любовь Джейми к «шмелям» на утро после поездки в Дортмунд?