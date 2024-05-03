Рейнольдс и МакЭлхенни заплатили 2 млн фунтов за «Рексхэм». Стало известно, сколько стоит клуб сейчас

В феврале 2021 года голливудские звезды Роб МакЭлхенни и Райан Рейнольдс выкупили «Рексхэм» у траста болельщиков. После завершения сделки актеры вложили в команду 2 млн фунтов и с тех пор инвестировали значительные суммы как в клуб, так и в местное сообщество.

По данным источника, их инвестиции в размере 2 млн фунтов составили общую стоимость покупки клуба, который в то время выступал в Национальной лиге (Д5) и занял в предыдущей кампании скромное 19-е место.

Для болельщиков приход новых владельцев вызывал неподдельный страх: команда 12 лет барахталась в пятом дивизионе, могли свалиться еще ниже, а до этого вся страна сильно переживала из-за последствий пандемии коронавируса.

Но в сезоне-2021/22 наступила новая эра: Рейнольдс и МакЭлхенни наняли людей опытом работы в EFL и назначили бывшего тренера «Болтона», «Брэдфорда» и «Сандерленда» Фила Паркинсона.

В первом сезоне после перезагрузки команда стала второй и проиграла в полуфинале плей-офф «Гримсби Таун» − 5:4. В следующем сезоне «Рексхэм» выиграл Национальную лигу, набрав рекордное количество очков − 111. В следующем году случился еще один успех − повышение до Лиги 2 с 88 очками, впереди «Стокпорта».

За три года, прошедшие с тех пор, как Рейнольдс и МакЭлхенни пришли в клуб, его стоимость выросла на 7 млн фунтов − теперь «Рексхэм» оценивают в 9 млн. Такую оценку дает бывший генеральный директор Футбольной лиги Шон Харви.

«Стоит отметить, что это инвестиции, которые окупились, и сейчас их стоимость составляет 9 миллионов фунтов, − заявил он на конференции SportNXT в Австралии. − Главной причиной владения клубом была история города, а также желание дать ему надежду и предложить что-то, что могло бы поддержать сообщество. С 2020 по 2024 год рост социальных сетей был астрономическим: с 152 000 [подписчиков] до 3 981 747 на всех платформах».