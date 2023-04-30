9 комментариев

Потенциальное лидерство «Манчестер Сити» в АПЛ не сильно успокоило Пепа Гвардиолу.

В социальных сетях активно обсуждают, попавшие на камеру кадры, где наставник горожан с очень тяжелым и задумчивым видом сидит на лестнице перед игрой с «Фулхэмом», которая могла вывести «Сити» в лидеры чемпионата. И вывела.

После разгрома «Арсенала» мало кто сомневается, что «Сити» возьмет очередной титул, но, похоже, что Пеп так не считает.

Запись стала вирусной в соцсетях и привлекла внимание миллионов любителей футбола.

Не все фанаты поверили эмоциям Пепа.

💭«Он испытывает стресс перед «Фулхэмом» из-за того, что его команда собирается сделать...».

💭«Почему этот парень все портит? Пусть отойдет».

💭 «Этот парень должен выиграть Оскар».

А может он думает о «Реале»?