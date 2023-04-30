In English, please
Блог

«Этот парень должен выиграть Оскар». На Гвардиолу больно смотреть - он сидел на лестнице перед матчем с «Фулхэмом» и... грустил 😔🥺

Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

Потенциальное лидерство «Манчестер Сити» в АПЛ не сильно успокоило Пепа Гвардиолу.

В социальных сетях активно обсуждают, попавшие на камеру кадры, где наставник горожан с очень тяжелым и задумчивым видом сидит на лестнице перед игрой с «Фулхэмом», которая могла вывести «Сити» в лидеры чемпионата. И вывела.

После разгрома «Арсенала» мало кто сомневается, что «Сити» возьмет очередной титул, но, похоже, что Пеп так не считает.

Запись стала вирусной в соцсетях и привлекла внимание миллионов любителей футбола.

Не все фанаты поверили эмоциям Пепа.

💭«Он испытывает стресс перед «Фулхэмом» из-за того, что его команда собирается сделать...».

💭«Почему этот парень все портит? Пусть отойдет».

💭 «Этот парень должен выиграть Оскар».

А может он думает о «Реале»?

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
понял, что с реалом без шансов
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tyler_durden@bk.ru
наконец-то понял, что он шарлатан
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Матыгин
тактику обдумывает)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karbl4
Ответ Yri Yrov
пепу никогда не верил и не буду, ему в жизне очень повезло, и оценили его ярче чем других, хотя другие заслуживают внимания не меньшего чем он и может и лучше чем он. чел то ещё и с гнильцой, так что плевать что у него там
Точка. Запятая, Большая буква. Сложно читать, без знаков препинания...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
G from vl
Скачал спортсру и почитал комменты о том что он шарлатан
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий