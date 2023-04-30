9 комментариев

«Этот парень должен выиграть Оскар». На Гвардиолу больно смотреть - он сидел на лестнице перед матчем с «Фулхэмом» и... грустил 😔🥺
Потенциальное лидерство «Манчестер Сити» в АПЛ не сильно успокоило Пепа Гвардиолу.
В социальных сетях активно обсуждают, попавшие на камеру кадры, где наставник горожан с очень тяжелым и задумчивым видом сидит на лестнице перед игрой с «Фулхэмом», которая могла вывести «Сити» в лидеры чемпионата. И вывела.
После разгрома «Арсенала» мало кто сомневается, что «Сити» возьмет очередной титул, но, похоже, что Пеп так не считает.
Запись стала вирусной в соцсетях и привлекла внимание миллионов любителей футбола.
Не все фанаты поверили эмоциям Пепа.
💭«Он испытывает стресс перед «Фулхэмом» из-за того, что его команда собирается сделать...».
💭«Почему этот парень все портит? Пусть отойдет».
💭 «Этот парень должен выиграть Оскар».
А может он думает о «Реале»?
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