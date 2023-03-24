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Уэйн Руни поздравил Харри Кейна, побившего его рекорд в сборной Англии

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Уэйн Руни поздравил Харри Кейна, ставшего лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.

Этого уже давно ждали и это случилось - в четверг Кейн стал лучшим бомбардиром страны, реализовав одиннадцатиметровый, назначенный за игру рукой защитника сборной Италии Джованни Ди Лоренцо.

Уэйн Руни побил рекорд Бобби Чарльтона в 2015 году также с пенальти, в матче против Швейцарии, а теперь Кейн обошел его достижение, забив 54-й гол за сборную, сыграв на 40 матчей меньше, чем Уэйн.

Руни воспользовался социальными сетями, чтобы поздравить Харри.

«Поздравляю, Харри Кейна, ставшего лучшим бомбардиром Англии за всю историю», — написал Руни.

«Я знал, что обойти меня у тебя не займет много времени, но это было быстро. Великий человек, невероятный бомбардир и легенда Англии. Поздравляю, Харри».

Вчерашний квалификационный матч на Евро 2024 между Италией и Англией закончился победой команды Гарета Саутгейта (1:2)  - счет открыл Деклан Райс, а потом его поддержал Харри Кейн, реализовав пенальти. В составе итальянцев отличился Матео Ратеги.

1 комментарий

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Данил Кулинский
При всем уважении к Кейну, но половину голов он набил против Андорры, Сан Марино, Албании, т.п
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