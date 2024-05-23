В нынешнем сезоне АПЛ система VAR ошиблась 31 раз. Больше всех пострадал «Ливерпуль»

Ни один тур АПЛ сезона-2023/24 не прошел без того, чтобы в заголовки газет не попала какая-нибудь спорная ситуация с VAR − оправданная или нет.

Какие клубы пострадали от ошибок системы видеопросмотра? Какие команды выиграли от этого? И как изменилась бы турнирная таблица? На эти вопросы дал ответ эксперт ESPN по VAR Дэйл Джонсон.

Независимая комиссия по ключевым матчевым инцидентам зафиксировала целую тридцать одну ошибку после вмешательства VAR. Зная в каких матчах и при каких обстоятельствах все происходило, можно определить, какая из команд получила преимущество или наоборот потеряла очки. Кроме этого, эксперт изучил данные о судьях, чтобы узнать, кто допускает меньше ошибок − как с VAR, так и без него.

Больше всех от ошибок VAR пострадал «Ливерпуль» − в его пользу не случилось ни одной оплошности, тогда как в пользу соперников «красных» − сразу четыре. На одну ошибку меньше судьи допустили против «Вулверхэмптона». В топе получивших преимущество от VAR − «Астон Вилла» (три ошибки в пользу клуба), а также «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» − по две.

Однако таблица АПЛ с учетом всех ошибок не выглядит сильно изменившейся. Противоречий тут нет, потому что очень важен контекст. Например, две ошибки против «Брайтона» были допущены в одном матче, когда они уже проигрывали, так что можно предположить, что это не так сильно повлияло на ситуацию.

ESPN проанализировал все ключевые аспекты − время инцидента, форму команд, статус игры и т. д., чтобы оценить, что могло бы произойти в матче, если бы ошибки VAR не было.

Больше всего проиграл «Ноттингем Форест», которые должны были получить три дополнительных очка, хотя даже с этими баллами они все равно остались бы на 17-м месте. Наиболее заметной была домашняя игра против «Ньюкасла». На 62-й минуте при счете 2:2 в ворота «Форест» должен был быть назначен пенальти, а они проиграли 3:2. Есть все шансы выиграть этот матч, если им назначат и забьют пенальти.

Если бы VAR не допустил трех ошибок, «Вулверхэмптон» были бы всего на два очка лучше − набрал бы по одному очку за счет ничьих с «МЮ» и «Шеффилд Юнайтед» и поднялись бы на 14-е место.

Но самая большая история происходит с командой, которая больше остальных выиграла за счет VAR. После удаления ошибок «Астон Вилла» теряет два очка и опускается с места в Лиге чемпионов на пятое, ниже «Тоттенхэма». У обеих команд становится по 66 очков; разница мячей «Виллы» в реальной таблице составляет +15 против +13 у «Тоттенхэма», но после исправления ошибок VAR и корректировки голов она меняется на противоположную: «шпоры» поднимаются на четвертое место с +16, а Вилла − +9.

Потеря трех очков «Ньюкаслом» принесло бы «Юнайтед» Тен Хага место в еврокубках − Лиге Европы или Лиге Конференций, в зависимости от результата финала Кубка Англии.

В каких случаях VAR допускал ошибки? Наибольшее − за фол в штрафной, причем аж одиннадцать раз. На втором месте − удаления.

Однако при этом ошибок при использовании VAR стало меньше − 38 в прошлом году против 31 в этом. Разница − 21,05%.

Ошибки, связанные с VAR, попадают во все заголовки, но мы должны помнить, что наряду с этими цифрами есть много случаев, когда ошибки исправляются. Действительно, по мнению комиссии, в 21 из 38 туров не было ни одной ошибки VAR.

В этом сезоне было зафиксировано 112 инцидентов, связанных с VAR, что меньше, чем в прошлом сезоне (120), а в сезоне-2020/21 был зафиксирован рекордный сезонный показатель − 128.

Лучший судья сезона-2023/24 − Саймон Хупер. ЗА 25 матчей он допустил всего три ошибки: два решения были отменены с помощью VAR, еще одну ошибку VAR не зафиксировал. У него нет ни одной общей ошибки. Вслед за Хупером идет Джон Брукс, у которого три ошибки (все исправлены VAR) за 22 матча. Появление Сэма Бэрротта на третьем месте особенно примечательно, учитывая, что он был добавлен в ротацию АПЛ только в октябре и, судя по всему, имеет очень большое будущее.

Арбитры топ-уровня Майкл Оливер и Энтони Тейлор занимают средние места с похожими показателями.

В нижней части таблицы находится Майкл Солсбери, у которого больше одной ошибки за игру: шесть решений, измененных VAR, три, которые должны были быть исправлены, пять ошибок, которые не были явными и очевидными, и одна неправильная вторая желтая карточка.

Стюарт Этуэлл и Крэйг Поусон, учитывая их большой опыт, также имеют низкие показатели.

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