🐦⬛ Черно-белый «Уэмбли». Фанаты «Ньюкасла» наводнили Лондон! Сегодня сороки сразятся c «Ман Юнайтед» за первый трофей c 1969 года 🏆
Могут войти в историю.
Сегодня на «Уэмбли» состоится финал Кубка лиги. «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» разыграют первый английский трофей 2023 года.
Не сложно догадаться, что матч вызывает огромный ажиотаж у болельщиков команд финалистов.
Для фанатов «Ньюкасла» эта игра является возможностью закончить 54-летний период без титулов.
Еще вчера вечером поклонники сорок заполонили Лондон. Смотрите сами.
Похоже, что команда Эдди Хау проведет «домашний» матч. А за кого будете болеть вы?
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