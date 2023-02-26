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🐦‍⬛ Черно-белый «Уэмбли». Фанаты «Ньюкасла» наводнили Лондон! Сегодня сороки сразятся c «Ман Юнайтед» за первый трофей c 1969 года 🏆

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Футбол Футбол

Могут войти в историю.

Сегодня на «Уэмбли» состоится финал Кубка лиги. «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» разыграют первый английский трофей 2023 года.

Не сложно догадаться, что матч вызывает огромный ажиотаж у болельщиков команд финалистов.

Для фанатов «Ньюкасла» эта игра является возможностью закончить 54-летний период без титулов.

Еще вчера вечером поклонники сорок заполонили Лондон. Смотрите сами.

Похоже, что команда Эдди Хау проведет «домашний» матч. А за кого будете болеть вы?

3 комментария

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Серхио Гарсио
Хоть и болельщик МЮ, я не буду особо огорчен победе ньюкаслу , ибо и им тоже необходим этот трофей . Рад что два бестрофейных клуба последних лет , разыграют финал
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Александр Калашников
Вот это поддержка !. Видно манкунианцам несладко приходится. Но и МЮ нужен трофей 🏆. Будем поддерживать виртуально. GGMU💪
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Neron
За Хайзенберга, за кого же ещё?!
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