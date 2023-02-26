Могут войти в историю.

Сегодня на «Уэмбли» состоится финал Кубка лиги. «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» разыграют первый английский трофей 2023 года.

Не сложно догадаться, что матч вызывает огромный ажиотаж у болельщиков команд финалистов.

Для фанатов «Ньюкасла» эта игра является возможностью закончить 54-летний период без титулов.

Еще вчера вечером поклонники сорок заполонили Лондон. Смотрите сами.

Похоже, что команда Эдди Хау проведет «домашний» матч. А за кого будете болеть вы?