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Видели, за что удалили Лемину? «Вулверхэмптон» снова схватил одну из самых нелепых красных карточек

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В субботу «Вулверхэмптон» обыграл «Саутгемптон» (2:1), но примечательно, что команда Лопетеги сделала это в меньшинстве. На 27 минуте Марио Лемина получил желтую за грубую игру – подбежал к арбитру, упал от удивления и нарвался на красную за неспортивное поведение.

Выглядит неоднозначно. Но Рубен Невеш объяснил ситуацию после матча – оказалось, все дело в особенном правиле.

«Марио не сказал ему ни слова. Просто он был третьим игроком нашей команды, который бежал к арбитру. Нас [Невеш и Моутинью] было двое, а Марио стал третьим», – объяснил Рубен.

Для «Вулверхэмптона» это не первая курьезная красная – в прошлом сезоне нелепо удалился Рауль Хименес. Испанец грубо отобрал мяч у Родри, а затем не отошел на нужное расстояние во время свободного удара – арбитр тут же показал красную.

3 комментария

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Ненавидящий2.0
такой идиотизм на самом деле, какую цель за собой преследует это нелепое правило?
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серж
Ответ Balt39
А втроём нельзя подходить? Впервые слышу такое правило
это не относится к правилам, как таковым. это борьба с попытками игроков толпой набрасываться на судью и требовать принятия решение, которое устраивает игроков.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Balt39
А втроём нельзя подходить? Впервые слышу такое правило
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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