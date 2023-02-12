Видели, за что удалили Лемину? «Вулверхэмптон» снова схватил одну из самых нелепых красных карточек

В субботу «Вулверхэмптон» обыграл «Саутгемптон» (2:1), но примечательно, что команда Лопетеги сделала это в меньшинстве. На 27 минуте Марио Лемина получил желтую за грубую игру – подбежал к арбитру, упал от удивления и нарвался на красную за неспортивное поведение.

Выглядит неоднозначно. Но Рубен Невеш объяснил ситуацию после матча – оказалось, все дело в особенном правиле.

«Марио не сказал ему ни слова. Просто он был третьим игроком нашей команды, который бежал к арбитру. Нас [Невеш и Моутинью] было двое, а Марио стал третьим», – объяснил Рубен.

Для «Вулверхэмптона» это не первая курьезная красная – в прошлом сезоне нелепо удалился Рауль Хименес. Испанец грубо отобрал мяч у Родри, а затем не отошел на нужное расстояние во время свободного удара – арбитр тут же показал красную.