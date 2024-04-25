🔥😫 Вы упадете, услышав историю Терри о конфликте с Виллаш-Боашем. Легенда «Челси» рассказал, почему португалец провалился в клубе

Джон Терри рассказал, как бывший главный тренер «Челси» Андре Виллаш-Боаш потерял доверие лидеров клуба.

Приготовьтесь! Всё из-за того, что португалец разрешил игрокам из молодёжного состава полететь в первом классе.

«Когда пришел Виллаш-Боаш, мы полетели в Гонконг. Мы сели в самолет: я лечу в эконом-классе на 13-часовом рейсе. Зато Джош Макикран, Натаниэль Чалоба и пара других молодых парней летят в первом классе.

В этом суть АВБ - «Ни один игрок не больше меня, все равны». Я сижу и думаю: нет, я никуда не полечу, пока молодые парни не вернутся в эконом-класс, а лидеры команды, которые довели этот клуб до нынешних вершин, не вернутся в бизнес-класс.

Андре подошёл ко мне и спросил, в чём дело. Я сказал, что не полечу, пока ветераны не вернутся в бизнес-класс. В конце концов всё закончилось тем, что я добился своего.

Виллаш-Боаш попытался показать себя в первый же день, но потерпел полную неудачу», - заявил Терри.

Напомним, Андре Виллаш-Боаш возглавлял «Челси» в период с 2011 по 2012 год.