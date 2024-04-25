🔥 Девушка Деклана Райса удалила все фотографии в соцсетях из-за травли. Фанаты «Челси» во время дерби пели, что она жируха 🤰

Девушка полузащитника «Арсенала» Деклана Райса подверглась травле в соцсетях.

Интернет-тролли наводнили соцсети Лорен Фрайер, высмеивая её внешность и телосложение.

Девушка удалила все фотографии. Теперь её страница выглядит так:

Отметим, что буллинг вышел за рамки интернета.

Фанаты «Челси» во время лондонского дерби исполняли песню, посвященную Лорен: «Деклан Райс, твоя тёлка - жируха».

Сам футболист никак не прокомментировал произошедшее.