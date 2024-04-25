Эксперты BBC перед сезоном предсказали четверку лучших АПЛ. Самое время проверить, что они прогнозировали

Некоторые были весьма точны.

«Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» ведут одну из самых напряженных чемпионских гонок за последнее время.

После того, как «канониры» разгромили «Челси» со счетом 5:0, они оторвались на четыре очка от «Ливерпуля», проигравшего свой матч «Эвертону» − 0:2. «Сити» имеет две игры в запасе и в четверг команде Гвардиолы предстоит сыграть с «Брайтоном». «Горожане» стремятся взять четвертый титул подряд.

Эта тройка оторвалась от остальных и находится на другом уровне. Кто станет четвертым − пока неизвестно. В прошлом сезоне третьей командой был «МЮ», сейчас же они идут шестыми с семиочковым отставанием от «Тоттенхэма».

Последнее место в четверке занимает «Астон Вилла». Унаи Эмери творит чудеса: довел команду до полуфинала ЛЕ и приблизил к квалификации в ЛЧ. Мало кто думал, что после 14-го места с Джеррардом, клуб сможет совершить такой скачок.

Только один человек может утверждать, что он все знал. Экс-защитник «Астон Виллы» Стивен Уорнок, выступающий сейчас в качестве эксперта на BBC, еще в августе спрогнозировал, что его бывший клуб обойдет «МЮ» и станет четвертым.

Объясняя свои прогнозы, Уорнок сказал: «В прошлом сезоне «Юнайтед» выручила невероятная форма Маркуса Рэшфорда после чемпионата мира, но он не смог ее сохранить, и я не уверен, что у них есть кто-то еще, кто может взять на себя ответственность, когда он не в лучшей форме».

В итоговой таблице АПЛ, составленной Уорноком, «Сити» стал победителем, «Арсенал» занял второе место, «Ливерпуль» − третье, а «Вилла» − четвертое. Поскольку титул практически в руках «Сити», 42-летний специалист в следующем месяце явно будет очень доволен собой.

26 из 27 экспертов прогнозировали победу «Манчестер Сити» в лиге. Бывший игрок сборной Англии Эллен Уайт − единственная, кто предположил, что «Арсенал» возьмет первый титул за 20 лет.