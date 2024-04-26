Главные болельщицы футболистов готовятся к дерби в северном Лондоне🥰

В это воскресенье в Премьер-лиге состоится дерби в северном Лондоне. «Арсенал» отправится в гости к «Тоттенхэму», зная, что победа сохранит их шансы на титул. Но у «шпор» тоже большие амбиции – и они все еще борются за попадание в зону Лиги чемпионов.

Наблюдать за развитием событий будут жены и подруги игроков. Давайте посмотрим на главных красоток северной части Лондона.

Влада Зинченко

27-летняя Влада — спортивная телеведущая и журналистка, освещавшая для Украины события Премьер-лиги.

Еще в 2020 году она получила известность после критики тактики Пепа Гвардиолы после шокирующего вылета «Сити» из Лиги чемпионов от «Лиона». Но с тех пор, как ее муж Александр Зинченко перешел из «Сити» на «Арсенал», у нее не было никаких претензий к Микелю Артете

Кеннеди Алекса

Кеннеди жила в Лос-Анджелесе прежде, чем у нее завязались отношения со звездой «Тоттенхэма» Джеймсом Мэддисоном. Сейчас у пары трое детей.

Милли Уайт

У Милли и Бена Уайта был бурный роман. Правый защитник «канониров» познакомился с моделью через Инстаграм в 2022 году и быстро сделал предложение.

В мае 2023 года, пара сказала «да» на частной церемонии в Лондоне

Эльдина Ахмич

Боснийская красавица Эльдина начала встречаться с Деяном Кулусевски в 2020 году, когда звезда «Шпор» играл за команду Серии А «Парму». А сама Эльдина на тот момент выступала за шведскую команду «Броммапойкарна».

В декабре Кулусевский забил гол матче с «Ноттингем Форест», который закончился со счетом 2:0, и посвятил этот гол жене и будущему ребенку.

Клаудия Кивёр

Потрясающая блондинка Клаудия —жена польского защитника «Арсенала» Якуба Кивера, королева тверка, выступающая под псевдоним Redheaded и развивающая собственный лейбл одежды для танцоров. Она регулярно появляется на трибунах «Эмирейтс», болеет за своего возлюбленного.

Эстела Брага

Бразильская красавица замужем за защитником «Тоттенхэма» Эмерсоном Роялом. Эстелу регулярно посещает матчи «Шпор», демонстрируя свою поддержку мужу и клубу.

София Вебер

Немецкая красавица София начала встречаться со звездой «Арсенала» Каем Хаверцем еще в подростковом возрасте. Она поддерживает своего возлюбленного на матчах, которые посещает в компании девушки Мартина Эдегора.

Хелен Спиллинг

Хелен начала встречаться со капитаном «Арсенала» Мартином Эдегоардом по ходу сезона 2022/23.Она танцовщица, принимавшая участие норвежской версии «Танцев со звездами». В 2021 году девушка выиграла конкурс.