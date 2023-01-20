И опять со своим заразительным смехом.

Главное событие прошлой недели – прощальный матч Даниса Зарипова. Челябинская легенда «Ак Барса» и «Магнитки» за долгие годы карьеры успел обзавестись таким количеством крутых друзей, что заявки команд получились больше, чем в официальных играх. Среди участников были и звезды действительно мирового уровня – Овечкин, Кузнецов, Радулов, Ковальчук, Дацюк.

Ребята из «Скользкого льда» отправились в Казань и сделали студию в прямом эфире, а после – выложили все интервью на свой канал. Среди них – настоящий алмаз: разговор с Евгением Кузнецовым после самого матча. Нападающий «Кэпиталс» уже светился в «СЛ» прошлой осенью, когда Андрей Николишин ездил в Америку – и тогда вышло интервью с удивительно заразительным смехом. Сейчас – даже круче: плотность шуток Кузнецова зашкаливает.

Мы расшифровали для вас весь разговор – можете посмотреть, а можете прочитать в текстовом варианте, но эмоджи не заменят заразительного смеха хоккеиста. Так что лучше и то, и другое.

Кузнецов с первых же секунд забрал у ведущих инициативу:

– Я последний у вас, да? Поэтому...

– Ну мы всех собрали. Поехали!

– Время осталось эфирное добить мной, да? 😆

– Нет, наоборот, мы оставили...

– 😆 Мы же уже пишем, правильно?

– Пишем, это не будет отрезаться.

– [Сейчас буду] отводить тебя от вопросов!

– Мы общались с Данисом Зариповым и говорим: в чем принципиальная разница [районов] ЧТЗ (Челябинский тракторный завод – Sports.ru) и ЧМЗ (Челябинский металлургический завод – Sports.ru)? Знаешь, что он сказал? «Ни в чем».

– Почему?

– Не знаю. Мы говорим: «Да не может быть такого». Ты нам объясни, есть разница?

– Блин, ну по детству это как «Трактор» – «Магнитка», такое же дерби. У них [ЧМЗ] cильная школа всегда, они единственная команда в городе [«Мечел»], которая могла что-то противопоставить. Было время, когда принципиально люди из «Мечела» не переходили в «Трактор», а из «Трактора» в «Мечел». Там жить надо, потому что это далеко от города находится, ЧМЗ – это вообще как бы отдельный город. Поэтому для нас это всегда игры с интересом были, но все в дружественном формате, конечно.

Поэтому для меня, может быть, с одной стороны и нет разницы, но в то же время есть. В плане спорта, хоккея – да, в плане жизни – конечно, нет.

– Житейском – нет? Ну ты же не мог попасть на ЧМЗ, например?

– Мог, но не факт, что я бы вышел оттуда 😆. В кроссовках зашел, ушел босиком.

– Вот видишь! А Зарипов рассказывает, что ничего там страшного нет и не было: «Не, нифига, все спокойно».

– Потому что он там жил и не выходил оттуда. Только поэтому 😆

– Ходил бы рядом, кричал «Трактор» – лучший!».

– Нет, такого не было. Тогда бы не только без кроссовок... Ходил бы свистел потом: пум – вшт, пум – вшт 😆😆.

– Сегодня в организации матча что тебя поразило?

– Ну вообще в целом как церемонию провели, как все организовано. У нас обычно, наверное, не умеют проводить такого уровня мероприятия, потому что мы не так часто сталкивались с таким, что можно собрать полный стадион. А тут еще и почти все хоккеисты отозвались, приехали, зная, кто играет свой последний матч.

Зарип – такой человек, добрый, отзывчивый, всегда был душой компании, поэтому, наверное, оказался первым таким хоккеистом, которого пришли проводить столько людей; и чтобы приехало столько людей – бросили все дела в середине недели, организовали такую крупную пьянку, так сказать. Это дорогого стоит, правильно? И я думаю, на этом нужно учиться. И у нас еще есть Мозякин – из тех, кто не делал такого, и Павел Валерьевич [Дацюк].

– И Ковальчук.

– Он еще поиграет, сказал. Ждет пока.

Ну и есть хоккеисты, кого, я считаю, нужно подталкивать к этому и делать такие мероприятия, потому что это по-настоящему эмоционально.

– «Подталкивать» – чтобы заканчивали или что?

– Подталкивать проводить такие матчи. Заканчивать не обязательно – может вернуться, обмануть. Правильно? Обнулиться, а обнулился – заново попер 😆.

– Ты где с Данисом пересекался? И какие у тебя эмоции и воспоминания остались о том моменте?

– В Челябинске-то мы не пересекались, это уже потом, в сборной. Он постарше был, и у него все друзья с ЧМЗ, а я с ЧТЗ, так что мы не особо пересекались 😆. Поэтому я не знаю, почему он говорит, что нет разницы.

– Ты его ткнул в бок при встрече?

– Нет-нет, все дружественно было. Ну а так, говорю, в сборной [познакомились]. В Минске [на ЧМ-2014] никогда не забуду, он был таким вожаком, дядькой. Он много не говорит, но говорит правильно. К сожалению, таких хоккеистов не хватает.

У нас сейчас в лиге в 30-32 года – уже ветераны, поэтому как-то так искусственно мы ушли от дядек, которые были в свое время, которые могли собрать, рассказать, объяснить. Не то чтобы даже научить тебя чему-то словами, а просто чтоб ты мог смотреть и учиться – даже учиться, как быть в коллективе. Потому что, когда попадаешь в первую команду, тебя уже, в принципе, не изменить как хоккеиста, а вот как себя вести, как относиться к работникам клуба, как к партнерам, как уметь тренироваться, когда не можешь – это все такие мелочи, которым ветераны тебя обучают и прививают, что вот так должно быть, так устроено.

И к сожалению, у нас сейчас... Вот сколько с тренерами разговаривал, они все мечтают, чтобы было два-три 36-37-летних игрока, чтобы кто-то хотя бы направил эту молодежь, потому что все по одному, каждый думает о своей статистике только и о каких-то контрактах. А когда все так думают, то и командной игры нет, то и у тебя личной статистики не будет. А когда коллектив слаженный, все знают, кто выполняет какую роль, и ветераны направляют в правильное русло – тогда и личная статистика будет хорошая.

– Чем запомнился тебе Зарипов как игрок? Его сильные качества?

– Длинной клюшкой своей. Она у него постоянно так: вроде как-то корявенько, а все на клюшку всегда. И вот эти подледные голы: шайба как будто заходила в одной точке, а выходила уже в воротах.

Наверное, вот этим своим умением, голевым чутьем – оказаться там, где надо. Да и ошибок у него особо не было, чтобы он привез гол.

– Ты заметил какой-то ритуал необычный у него?

– Да нет. Ну какой ритуал?! Если я сейчас расскажу, то нельзя 😆.

– То есть организаторские способности у него хорошие?

– Он вообще, я думаю, хороший организатор 😆.

– Что за ситуация с тартаром? Почему он? Нам Илья Ковальчук говорит, что всегда тартар был после игры (а также «правильные восстановительные напитки» – прим. Sports.ru).

– Не знаю. Я помню, что в Чехии, на Евротур когда ездили, всегда тартар шли кушать.

– На сухую?

– Естественно, сухой режим же. Поэтому в последние годы в сборной и не выигрываем ничего 😆.

– Вот оно что!

– Не там ищут причины.

– То есть, получается, канадцы продолжают?

– Конечно. У них культура пития есть, правильно? А у нас по-другому.

Но, в принципе, я-то вообще забыл, как в сборной там дела 😆. Уже и не узнаю, похоже 😆.

– Конечно, мы никогда не узнаем, как бы Зарипов выглядел в НХЛ. Но вот давай представим, на что он был бы там способен. Как ты считаешь?

– Смотря в какой команде, наверное, и под какого тренера бы попал, потому что там система игры. Ему могли бы там сказать, что надо делать так, так, так и только так, поэтому, наверное, могло бы и получиться. Если б он, не знаю, попал бы к Поинту и Кучеру, например, в звено – там, может быть, по-другому бы все было. За Макдэвидом, наверное, он бы не успел...

– А к тебе в звено если бы попал?

– Ко мне? Ну а кто бы у нас сзади-то играл? Я и так вчетвером играю уже 😆.

Я помню, тогда слухи были, что Мозяка... ну Сергей собирался в «Питтсбург». И вот если с Малычем как-то там объединить троих – думаю, было бы интересно. В свое время там как раз у них были два-три звена, которые играли в другой хоккей. Если б они смогли это все сделать... Тогда еще Гончар там был, правильно? Наверное, вот это был бы такой шанс, когда можно было б.

Но я думаю, Малыч бы быстро скинул их обоих 😆.

– Ну Данис сказал, что он в «Рейнджерс» собирался и в «Лос-Анджелес».

– Он, наверное, просто знал только два города: Нью-Йорк и ЛА. А как там в хоккей играют... Это же ЧМЗ! 😆

– Ну он, кстати, говорил, что школа по боку шла, не ходил в нее.

– А мы все... У меня, наверное, такое последнее поколение, которое в школу не ходило. В третьем классе – все 😆.

– Ты не обсуждал с Семиным: у него на прощальном матче Зарипова 24-й номер был?

– А мы в раздевалке посмеялись. Данис говорит: «Я перепутал, извини» 😆.

– Да ладно?!

– 😆 Она еще и маленькая была! Он ее надеть не мог!

Фото: РИА Новости/Ярослав Неелов, Алексей Куденко; телеграм-канал «Ак Барса»