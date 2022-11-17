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«Шутим, что Гретцки заносит соперникам, чтоб держали Овечкина. Лет через 10 банкротом будет». Интервью Кузнецова, половину которого он смеется

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Разговор легенды и будущей легенды.

«Скользкий лед» покоряет новые страны! Андрей Николишин отправился в столицу США на встречу легенд «Вашингтона», а заодно и прихватил оператора, чтобы задокументировать все это для ютуб-канала – получилось аж три серии! В заключительной бывший нападающий «Кэпиталс» встретился с действующим – Евгением Кузнецовым, и из этого разговора получилось очень яркое интервью.

Кузнецов обосновал, почему Овечкин побьет рекорд Гретцки, поделился усталостью от хоккея и рассказал, почему не любит рассказывать о хороших делах, которые он совершает.

Полная видеоверсия встречи, во время которой можно убедиться, что у Кузнецова – самый заразительный смех в мировом хоккее, прямо тут. А чуть ниже – текстовый вариант всего интервью (но сразу представляйте, что после половины речей Евгений аж заливается).

Отпуск в США, Формула-1, благотворительность

– Многие наши ребята на лето, когда заканчивается сезон, уезжают в Россию. Ты в этом году никуда не поехал…

– Да, я остался здесь. Хотел, чтобы и дети английский подучили, и в принципе вообще здесь намного комфортнее тренироваться и готовиться. В Челябинск приезжаешь – и там: туда, сюда сходи. И в итоге лето пролетает.

– Конечно, ты вырос в Челябинске, тебя любят в Челябинске, много друзей и родственников. Я представляю: и на рыбалку сходи, и с ресторан сходи, и в караоке попой, родственников навести – и времени свободного не остается.

– Ну да. Но нам вообще надо было ребенку продлить паспорт, когда ей 5 лет исполнилось, а мы про это забыли. И когда вроде собрались уже ехать – оказалось, у дочери паспорт просроченный, а это два месяца делается. Ну и в оконцове уже плюнули, думаем: «Останемся здесь». Тем более в том году тоже тут был, довольно много готовился – и в сезоне хорошо себя чувствовал. Тоже фактор немаловажный.

– Да, я с тобой соглашусь. Сам помню, что когда один год не поехал на лето, остался тренироваться в Америке – это мое, наверное, лучшее лето было. Форму хорошую набрал и ничего не отвлекало.

– Мне еще что здесь нравится: у нас дом, лес. По улице ходишь – никто в принципе не знает, и отдыхаешь летом от всего этого. В Челябинск приедешь – тяжеловато немножко. Скучаешь, конечно, по всем – хорошо, что родители в конце сезона были, до мая. На мой день рождения побыли – юбилей, трицаха, «Сектор Газа».

– Отметили хорошо? Что подарили?

– Да подарочные карты, сертификаты сейчас все дарят.

– Я видел на фотке, у тебя какой-то торт особенный был?

– Ну да, жена заказывала. Здесь есть женщина русская, она торты стряпает вкусные.

– Почему McLaren?

– Там «Формула-1» была, потому что сериал вышел (вероятно, Formula 1: Drive to Survive – Sports.ru) – и после него я прям подсел на «Формулу 1». Интересно, слежу теперь за гонками. Для меня новый вид спорта.

– А был на трибунах?

– Не, ни разу не был. Но купил руль – у меня дома руль, сиденье, на приставке играю. Мечта есть попробовать потом.

– Я когда играл с Теему Селянне – он фанат и гонок, и машин. У него порядка 30-40 машин в автопарке, он их коллекционирует.

– Богатый человек.

– Может себе позволить. И они корешки с Райкконеном  – он на «Формулу-1» все время ездил, прям фанател тоже.

– У меня был вариант в том году съездить в Италию, когда в Монце проходила гонка. Билеты на четыре дня – самые vip, когда можно спуститься, все посмотреть, с четверга уже можно и тренировку глянуть, заезды все, плюс они спринт-гонку еще добавили. Сумма – 20 тысяч евро на одного. Я ответил, что по телевизору тогда посмотрю спокойно.

–  Ты вообще такие большие крупные соревнования любишь? Посещаешь?

–  Да, в Вашингтоне частенько на баскетбол хожу, мне нравится. Летом на бейсбол постоянно ходил: хот-доги, начос, мороженое. А еще команда «Ди Си Юнайтед» у нас есть – наш футбол, нормальный который – да, тоже смотрели.

– Там же сейчас Руни тренирует?

– Да, он в конце лета уже пришел. Так же здесь летом «Бавария» приезжает, постоянно какие-то команды. И все это доступно и удобно очень.

– Сашка Семин летом распрощался с хоккеем официально, проводил последний матч – круто реально его провел. Мы ездили к нему в Красноярск, порадовались за него. Красивое мероприятие было. Я знаю, что он тебя приглашал.

– Да, Сема обиделся на меня: я обещал, что приеду, приеду, приеду, но так получилось, что не получилось – из-за паспорта у малой. Все это так наклеилось – я до последнего ему говорил, что приеду. Так что, Сема, извини. Он поймет, он свой человек. У каждого своя ситуация.

– В последнее время много наших энхээловцев приезжают и проводят какие-то благотворительные мероприятия в России, в поддержку деньги куда-то перечисляют. У тебя что-то есть похожее?

– Это такой вопрос щепетильный.

– Почему же? Я помню, ты в Челябинске что-то делал.

– Я об этом стараюсь не говорить особо.

– Почему? Если что-то происходит такое, нам же интересно. Мы даже готовы поучаствовать.

– Мы думали что-то устроить, турнир какой-то поиграть. А так в основном вот… Например, ребенку одному в Челябинске операция нужна была…

– И ты помогаешь?

– Да. «Трактор» майки специальные на игру делал – люди собирали на аукционе деньги. Все это в сезоне было.

В России народ не уделяет этому внимание, как-то все стороной. Конечно, хочется больше всего этого делать.

– Я знаю, что ты достаточно скромный в этом плане парень, но очень много делаешь добрых дел. Ты сам к этому пришел? Что тебя сподвигло к таким вещам?

– Мне денег никогда не жалко было – делиться с людьми, тем более с теми, кто нуждается…

– Давай честно: ты же сам не в роскоши жил?

– Нет-нет, конечно. Почему и есть такое желание. Почему бы не помочь людям, которые нуждаются? Одно дело, когда у человека есть возможности, но он просит о помощи, а есть люди, которые просят от безысходности – и тогда почему бы не помочь? Конечно, там, по следж-хоккею команда – да, у нас было…

…Там много всяких вопросов. Просто я себя некомфортно чувствую, когда на публику это рассказываю. Как-то неуютно начинаю чувствовать – и после этого большой бум людей: все начинают обращаться, просят, а отказать не можешь и в оконцове переживаешь, разрываешься от этого всего.

Если кому-то помогаешь, то потихоньку, чтобы никто особо не знал, и желательно, чтобы люди не знали, кто помог. Так спокойней мне спится – я же не для кого-то это [напоказ] делаю, для себя и это самое главное.

Усталость, банкротство Гретцки, Бурдасов

– Нас многие болельщики спрашивают. Два года назад вышло интервью, где ты сказал, что устал от хоккея.

– Да, бывает. Такое частенько бывает.

– Что произошло? Что случилось? И как ты из этого вышел?

– Хоккей поменялся резко.

– Тебе стало неинтересно?

– Я говорил, что после комбинационного хоккея настал момент, когда все бегают как курица без головы. Так и было. Не получаешь удовольствие от игры. Вроде человек открытый едет – хочется отдать/получить, чтоб в игре какое-то наслаждение было, а сейчас все на результат. Лига настолько сильная, что игру одну проиграешь – и потом этого очка не хватит в конце [регулярки].

И это все копилось, копилось, копилось – и как-то нужно было разгрузиться просто. Само в итоге прошло. Лето прошло и думаешь: «Ну ладно, надо как-то перегруппироваться». И желание к хоккею периодически появляется все больше.

– Как ты из этого выходишь? Потому что же многие ребята сталкиваются с этим.

Как здесь говорят, это mental health (душевное здоровье – Sports.ru). Вроде смех смехом, но на это друзья и существуют: иногда не чтобы помощь получить, а просто выговориться. «Рюкзак» сзади копится – его разгружать иногда надо. Разгрузишь, потом со стороны посмотришь на это все и думаешь: «Не, я все-таки правильным делом, занимаюсь, любимым». И появляется мотивация. Я считаю, что это правильно, когда люди не держат в себе, а делятся и разговаривают об этом.

– Соглашусь с тобой. Слушай, а у тебя прошлый сезон и получился таким переломным. Ты стал возвращаться и походить на того Кузю, которого мы помним – мастеровитого, бесшабашного, озорного, веселого, при этом очень позитивного человека. Это круто.

Давай так: Бэкстрем сейчас травмированный, ты будешь играть с Сашкой. Все только и говорят о его рекорде. На тебя есть какое-то давление?

– Да не, не. Он все равно побьет его.

– То есть ты уверен, что он его побьет?

– Он потом еще подпишет [новый контракт] и будет играть. Я думаю, минимум 20 голов [за регулярку] всегда забьет, даже когда ему будет за 40. Как ни крути – дар от Бога у человека есть: знает, как оказаться в правильном месте, бросок и вот это чутье.

У меня нет просто этого чутья голевого. У каждого своя работа на льду, иногда даже не замечаешь, частью чего ты становишься. Потом со стороны смотришь и думаешь: «Блин, чувак может рекорд Гретцки побить» – а Гретцки недосягаемый человек всю жизнь считался.

– Тебе удалось с Гретцки пообщаться? Ты видел его?

– Один раз – я поздоровался. Знаю, что Саша с ним хорошо общается. Мы вообще шутили, что Гретцки сейчас будет в команды, против которых мы играем, людям закидывать [деньги]: «Выходи с ним катайся». Через 10 лет банкротом будет – денег нет. «Где они?» – «Да я вот... чтобы мой рекорд не побили».

– Мы сегодня были в раздевалке, я специально подошел к стене с рекордами – и там почти везде только фамилия Овечкина. У тебя свои рекорды же тоже есть? Давай вернемся в Челябинск, где у тебя был рекорд – с начала чемпионата ты, по-моему, 8 или 9 игр подряд набирал очки. А сейчас Антон Бурдасов побил твой рекорд.

Антоха – красава!

– Вы вместе играли в молодежной сборной и выиграли чемпионат мира, правильно?

– Да-да-да.

– Вы с ним так по жизни идете. Квартиру даже вместе получали.

– Разные только – по квадратам, в смысле. Но дареному коню в зубы не смотрят.

– Хорошо, что вообще что-то дали за чемпионство.

– Конечно. Тогда хорошие времена были очень. Может, на один день еще вернемся, кто его знает.

Финны, микроволновка, Тертышный

– Лучший партнер в твоей жизни?

– «Чистый»! Чистов. Это безоговорочно даже. Там понимание игры. Он может бросить один раз за три игры, и я могу так же – зато Булис бросит 10 и 5 забьет. Такая химия была – и кайфовали от этого. Мы могли за период ни разу не бросить, но с шайбой всегда быть. Это то, что помогало двигаться и расти.

– Ты наслаждался таким хоккеем?

– Да.

– Отлично. Самое нелюбимое упражнение для тебя в хоккее.

– Без шайб, наверное. Баллоны у Андрея Викторовича Назарова. Было дело, таскал.

– Почему выбрал именно хоккей?

– Была ближайшая школа от дома. Мама сказала, что дорогу переходить не надо – и поэтому в хоккей меня записала.

– Сколько тебе было?

– Пять. День рождения как раз отмечали, и меня мама повела и записала в хоккей.

– Самый неловкий момент в карьере?

– Неловкий момент – это когда гол напаришь в открытую, отдашь [сопернику]. Да-да, бывало такое. Помню, первый год Троца был, я и поначалу немного играл, в четвертом звене. Вышел против тафгаев, хотел из угла отдать – и прям тафгаю отдал, он забил гол – 1:0, так и проиграли. И я следующий матч пропустил – это был самый неловкий момент. Как сейчас помню: я с неудобной хотел отдать – а он там стоял, он всего за карьеру два гола забил.

– Против кого тебе неудобнее всего играть? Игрок или команда.

– Финны, наверное. Неважно, какой состав у них, все равно у них есть вот эта командная игра. Причем они не грязно играют, не толкаются, просто их всегда шесть перед тобой.

– Причем как будто против россиян они специально это делают.

Знают, видимо, как надо играть.

– Твоя первая покупка с контракта хоккейного?

–  Помню, первая была еще в детской школе. Дали 3700 в рублях – мне было 13 или 14 лет, и мы пошли сразу купили домой микроволновку – торт, праздник был. Такое событие! Потом каждый месяц по 3770 платили, расписываться ходить надо было еще.

– Стипендию тебе такую дали, да?

– Да-да-да. Я самым высокооплачиваемым был.

– Ты за КХЛ следишь?

– Конечно.

– Самый лучший игрок КХЛ на сегодняшний момент для тебя?

– Самый лучший игрок? Самый лучший игрок… Тяжело… Тяжело самого лучшего назвать.

– Давай тройку.

Я бы, наверное, Да Косту из «Автомобилиста» в середине поставил, Бурдас пускай слева ходит, а справа Ткач (Владимир Ткачев – Sports.ru), наверное, с Омска. Нравится, как играет.

– А как тебе Тертышный в прошлом сезоне в Челябинске?

Здорово играл, переживаю за парня. Мы вчера с Анваром Рафаиловичем [Гатиятулиным] разговаривали на эту тему, что у них было звено…

– Уехали иностранцы – и ему тяжело стало.

– Не то, что иностранцы уехали – у них у каждого роль своя была четко записанная: один – одно делает, другой – другое и Тыра на пятаке был – то, что он умеет.

А сейчас партнеры поменялись, все другое, все заново, на парня давление идет. Естественно, все требуют, и видно, что он хочет делать чью-то работу правильно, а его работа – это принять, добавить, ногами, обыграть, забить.

– Не пробовал с ним разговаривать?

– Да нет… Чего я с ним буду разговаривать? Я думаю, там Анвар Рафаилович разговаривает, все объясняет.

– Представляешь, ты ему позвонишь – во-первых, ему будет приятно, во-вторых, ментально это его немножечко перевернет.

– Ну да-да. Я слежу, мне небезразлично, интересно смотреть, как все развивается. Как правило, когда все хорошо – никто не говорит, а как плохо – так появляются злые языки, тяжело ему. Видно, что парень хочет сделать. Хороший, старается… Ему бы центрального нормального.

– На себя намекаешь?

– Ну. Мне сказали… «Ламборгини».

– И поменяли [права] в Питер.

– И в Питер отправили, да. С уважением.

Макдэвид, Пойнт, отдал – открылся

– Самый лучший игрок НХЛ или тройка игроков?

Мэттьюс, Макдэвид… С третьим тяжело будет. А я бы сделал – Мэттьюс, Макдэвид и Пойнт. Всех троих бы поставил.

– Тебе нравится, как играет Пойнт?

Да. Мне кажется, ему вообще по барабану: забьет-не забьет. Он всегда будет пахать, работать, затащит шайбу в зону, не пожадничает, отдаст всегда. Лишнего не делает и катается здорово, мышление хоккейное. Кучерову повезло – у них связь, они всегда друг друга с закрытыми глазами видят.

Макдэвид – понятно, он с другой планеты. Сейчас все про Холанда из «Манчестер Сити» говорят: «Он не человек, он не человек». Вы сюда посмотрите – и поймите, с каким инопланетянином мы играем.

– Он реально даже на таком уровне быстрее всех?

– Ну как бы да. Например, я на аренду выхожу летом, он выходит с нами иногда как с арендаторами, кажется так. То есть он в троих идет – и проходит. При том, что люди знают и выпускают тех, кто умеет – и вот он настолько [быстрее].

А Мэттьюс – у него чутье голевое есть. Он вроде не толкается, не быстрый, но момент есть – гол. Видение хоккея есть.

– Самый худший матч в твоей карьере?

– Таких много было – у меня, как правило, либо не очень, либо супер, середины нет. Почему-то у меня перед глазами, когда Троц был тренером и мы с «Рейнджерс» играли седьмой матч в плей-офф, овертайм. Получился проброс, нельзя было меняться, вбрасывание – у Троца было правило: центральный всегда играет по центральному. Поменяли центрального – и в оконцове центральный забил в пустой угол. Вот этот гол перед глазами.

Так обидно было: он предупреждал, весь год играли так – и вот на усталости такое. Именно та игра пришла в голову – обидно было проиграть, в овертайме особенно. Там еще этот дворец: они все поднакидаются под овертайм, и когда проигрываешь в овертайме – они все на эйфории, правильно? А ты сидишь так… Неприятно.

– И вот такой риторический вопрос, мы всем его задаем. В чем сила хоккея для тебя?

– Отдал – открылся! И ни в коем случае не «отдал, выбросил, закрылся».

«Отдал – открылся» – я считаю, сила в хоккее. В любом виде спорта нужно уважать соперника (кажется, Кузнецов тут оговорился и имел в виду партнера – Sports.ru) – не в жизни человека, а на площадке: отдавать пас, то, как ты ему отдаешь пас, так же под него открываться – вот это взаимопонимание, химия поэтому и происходит. Для меня это «отдал – открылся». И неважно, выиграли или проиграли – главное, что поиграли. Не просто пришли вспотели, чтобы пивка побольше загнать, а получили удовольствие, соперника где-то дураками выставили – чтобы побегали за шайбой.  

– Прикольно, потому что ты о хоккее говоришь как об игре. Многие хоккей воспринимают как работу.

– Два года назад это и превращалось в работу: ты приходишь как робот, отработал, тебе по барабану – и ушел. Деньги платят вроде – и нормально. Я крутой, меня все знают, скидки дают. Это понятно, это все большая часть – зарплата та же.

Но кайф-то в другом: прийти на тренировку и обыграть человека, которого ты каждый день видишь, удивить его, заставить, чтобы тебя кто-то удивил. Вот эта закусь чтоб была.

А в один день это все вошло в одно русло – может ковид так все смешал. Ты выходишь – и пустые трибуны. Ты не кайфуешь от этого и видишь, что соперник тоже не кайфует.

– Мне всегда было интересно: ты очень креативный игрок – когда ты видишь что-то интересное, ты можешь прийти к тренеру и сказать?

Могу. Можешь хоть что сказать. Но у каждого тренера свое видение и рамки.

– Тяжело подстраиваться под них?

– Смотря, какие рамки: кому-то нравится, кому-то нет. Иногда бывает тяжело.

– Ты даже в пределах этих рамок умудряешься креативить.

– Но это все до тех пор, когда одна ошибка, вторая – и на утро тебе при всех показывают видео с ними. Момент такой, что есть дисциплина и есть тренеры, которые разделяют, что здесь кто-то может ошибиться, кто-то нет. А есть тренеры, которые жестко с этим в принципе.

– Ну ты же игрок большого риска.

– От меня не требуют ни голов, ни передач – прямой задачи такой не стоит. Самое главное – выполняй установку, работай и все будет.

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Фото: REUTERS/Sam Navarro, Amber Searls; eastnews.ru/Patrick Smith, Rob Carr; РИА Новости/Александр Овчаров

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