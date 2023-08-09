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Гол Овечкина из-под ноги, мэр в первом звене и выведенный из обращения 25-й номер. Прощальный матч Зарипова в Казани

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Роскошное завершение карьеры.

Данис Зарипов – самый титулованный игрок в истории российского хоккея: пять Кубков Гагарина, чемпионство в суперлиге, Кубок европейских чемпионов и Континентальный кубок, а еще три золотых медали чемпионатов мира. И все это только командные награды, без учета личных.

Но, кажется, самое главное, что он успел заработать за 27 лет игровой карьеры – это неимоверные любовь болельщиков и уважение партнеров. Свой последний официальный матч хоккеист провел 25 февраля, но было понятно, что без торжественных проводов его на пенсию просто не отпустят. Впрочем, Зарипов и сам не собирался уходить по тихой – и 9 августа в Казани состоялся мощнейший праздник, по масштабу не уступающий как минимум Матчу звезд.

Зарипова не может быть много – решили организаторы, а потому лицо нападающего смотрело с каждого места на арене.  

Какая атмосфера царила на «Татнефть Арене» в этот вечер, легко понять по лицам Евгения Кузнецова и Ильи Ковальчука.

Овечкину очень зашла картонная голова Зарипова – во время официальной церемонии он не выпускал ее из рук.

Приезд Овечкина на праздник, конечно, вызывал ажиотаж. «Овечкин? Открою секрет, что было не так тяжело позвать Сашу. Как только мы определились с датой, он сразу без раздумий сказал, что будет. Я очень благодарен, что он так отнесся ко мне и ко всем нам», – говорил Данис перед началом вечера. Болельщики тоже рады были видеть звезду НХЛ среди гостей. 

Сам вечер был разбит на две части – официальную и сам матч. В перерыве зрители могли перекусить в арене.

Любой желающий мог сфотографироваться в фотозонах с главным героем вечера – Капитаном Татарстан.

По всему фойе были развешены и свитеры Даниса – из разных его команд, в том числе и с Матчей звезд.

Разумеется, джерси Зарипова продавались и в фан-шопах на арене. Хотя не только они. Интересно, это цвета какой команды Овечкина?

Впрочем, стоили они не так дорого по сравнению с другой одеждой Овечкина. Перед матчем был объявлен благотворительный аукцион, единственным лотом которого был свитер Александра на торжественную игру с автографами команды. В итоге джерси ушло за 2,1 млн рублей! 

 

Сама же церемония выглядела максимально красочно – кажется, это самое профессионально организованное завершение карьеры в российском хоккее.

Самый трогательный момент вечера, конечно – поднятие свитера Зарипова под своды. Тот момент, когда казанцы точно могут не сдерживать слезы.

С этого момента никто из игроков «Ак Барса» никто не может взять номер 25 – он официально выведет в клубе из обращения.

Без трогательного видео в честь карьеры нападающего, конечно, тоже не обошлось:

Разумеется, было много речей – и со стороны, и самого Даниса, который не всегда понимал, где нужно выдержать паузы, но несколько раз подчеркивал, насколько благодарен болельщикам.

Но украшением вечера должен был стать двухпериодный гала-матч Звезды России – Звезды «Ак Барса», К сумасшедшему составу мировых и казанских легенд примкнули местные деятели и чиновники. Например, центром звена Овечкина и Семина был Ильсур Метшин – мэр Казани.

Зарипов в каждом из периодов поиграл за разные команды. Начал с «Ак Барса» – в звене с Морозовым и Зиновьевым. Осторожно: огромный кусок ностальгии может попасть вам в глаз.

Интересно, что в первом периоде «Белые» долго вели в счете (3:1 и 4:2), но ударное звено было совершенно не видно на льду. В перерыве Овечкин объяснил это так:

– Да я пытаюсь отдать – все-таки играю с мэром. Поэтому пытаюсь отдавать, ищу его – а он не забивает.

– Метшин вам как?

– Пока слабовато. Я ему сказал, что надо пожестче клюшку держать...

– Получается, в перерыве об этом и разговаривали?

– Конечно, конечно.

В итоге эта тройка помогла своей команде забрать победу: у Овечкина – гол (не броском, а после обводки вратаря!), а у Метшина – дубль. В обязательной серии послематчевых буллитов Александр еще заставил взвизгнуть арену – забил броском и-под ноги:

Разошелся во второй половине матча и Сергей Мозякин, который дождался переодевшегося в другую форму Зарипова. Но именно Данис был главным героем вечера – и обе команды справедливо вывели его на хет-трик. Последнюю шайбу на последних секундах он забивал с передачи своего сын Артура, игрока «Ирбиса».

«Дорогие друзья, я не устану повторять, что вот эти эмоции на трибунах, вот этот гул, шум – они не заменят ничего. И когда после победных домашних игр, лежишь дома уставший и думаешь, как же ты и твоя команда смогли вытянуть игру, довести до победы – в этот момент ты и осознаешь, что вот эта поддержка, которая и сегодня была, и все мои годы, все наши годы, ее не заменит ничто! Хочу поблагодарить вас, уважаемые и любимые болельщики! Спасибо! Я вас люблю и буду любить», – начал свою последнюю речь в этот вечер Данис.

А потом поблагодарил персонально всех участников вечера и устроил прощальный круг почета. А на арене фоном играла группа «Любэ»: «А заря-заря-заря все ж старается не зря, окрыляя судьбы наши. Души, проще говоря...».

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Фото: телеграм-канал «Ак Барса»; скриншоты КХЛ ТВ, Ярослав Сусов, 

4 комментария

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Rio de Janeiro
Ак Барс очень круто всё организовал и местные фаны красавцы что на такое событие для своей легенды обеспечили аншлаг и прекрасную атмосферу👍
+9
-2
+7
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Andrei Novikov
красиво,молодчага, жаль что закончил
+3
-1
+2
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Sense Flight
Интересно. Но просто кровь из глаз от "грамоты".
0
0
0
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Пинающий Достоинства
Ответ Sense Flight
Интересно. Но просто кровь из глаз от "грамоты".
Человек подгорячить следам на коленке и на эмоциях, простительно!!!
А мероприятие удалось, одну Легенду проводили, другую - живьём глянули, чем не праздник!!!
+1
-1
0
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