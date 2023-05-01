Для улучшения самочувствия и повышенной продуктивности люди экспериментируют с разными способами улучшения сна. Одна из идей — спать без подушки. Насколько это полезно и безопасно для здоровья? Давайте разберемся вместе.

Плюсы сна без подушки: меньше морщин и головной боли

Уменьшение боли в шее и спине

Подушка может вызывать перенапряжение мышц шеи и спины, особенно если она неправильно подобрана, слишком высокая или мягкая. Сон без нее может уменьшить болевые ощущения.

Некоторые люди, спящие на животе, испытывают облегчение боли в шее и спине из-за того, что не используют подушку, поскольку матрас обеспечивает плоскую поверхность, которая помогает выравниванию позвоночника.

Улучшение качества сна

Некоторые чувствуют, что сон без подушки более глубокий и освежающий. Это может быть полезным экспериментом для тех, кто страдает от бессонницы или трудно засыпает.

Предотвращение морщин на лице и здоровье волос

Исследования показывают, что существует связь между подушками и образованием морщин. При сне на подушке голова и шея более плотно соприкасаются с поверхностью, чем – отсюда появление заломов на лбу, глазах и щеках, а также отеки. При засыпании на спине лицо минимально соприкасается с подушкой или матрасом — стоит сочетать это с отказом от подушки.

Существуют теории, что сон на подушке негативно влияет на волосы, но это, вероятно, связано с материалом наволочки. Хлопковые ткани могут провоцировать сухость, впитывая средства для волос и усиливая трение. В подобном случае можно попробовать сменить наволочку или простыню на шелковую, которая благоприятна для структуры волос, особенно вьющихся.

Минусы сна без подушки: болевые ощущения и беспокойный сон

Болезненность тела и спины

Во время сна человек двигается, и без подушки может принимать не самые удобные позы. Отсюда — неравномерная нагрузка, болевые ощущения и чувство затекания. Особенно это важно для тех, кто уже имеет проблемы со спиной или шеей – в таких случаях врачи обычно рекомендуют специальные ортопедические подушки.

Головные боли

Сон без подушки может изменить нарушить кровообращение в шее — отсюда возможные головные боли и тяжесть.

Ухудшение качества сна

Беспокойный и прерывистый сон без подушки может быть связан с личными привычками. Например, те, кто обычно предпочитает высокую подушку, могут испытывать тревогу при попытке спать без нее.

Кроме того, спать без подушки может быть неприятно тем, кто спит на боку или на животе из-за нестандартного положения головы.

Информация о пользе и вреде довольно противоречива. Она зависит как от индивидуальных особенностей здоровья, психологического восприятия, физических показателей (в том числе вес тела), так и от наличия заболеваний или склонности к ним.

Противопоказания ко сну без подушки: апноэ, остеохондроз, глаукома

Отсутствие подушки может усугубить качество сна у людей, страдающих определенными заболеваниями.

Например, такой метод противопоказан при апноэ во сне — нарушении дыхания, и может наоборот, активировать прерывистый сон.

Кроме того, спать без подушки не рекомендуется при заболеваниях шейного отдела позвоночника, такими как остеохондроз, который может ухудшиться из-за неправильной позиции во время сна. Лучше выбирать специальные анатомические или ортопедические подушки.

Еще одно противопоказание – заболевания верхних дыхательных путей. В таких случаях лучше использовать подушку с низким профилем, чтобы поддерживать голову в правильном положении, что обеспечивает свободное дыхание и предотвращает нарушение кровообращения в шее и голове.

Наконец, при с нарушениях сердечно-сосудистой системы или после сердечного приступа также не рекомендуется спать без подушки, так как это может привести к усугублению проблемам.

С такими диагнозами, как глаукома, важно помнить о влиянии высоты подушки на внутриглазное давление и другие факторы риска. Также выявлена связь между высотой подушки и внутричерепным давлением при шейном лордозе.

При наличии хронических заболеваний лучше обратиться к врачу, чтобы получить рекомендации по выбору подушки или возможности спать без нее.

Как правильно спать без подушки: выбрать подходящий матрас и действовать постепенно

Лучше всего подходят жесткие матрасы или матрасы средней жесткости. Они обеспечат оптимальную поддержку для тела и позвоночника, способствуя сну на спине.

Как правильно выбрать матрас?

Чтобы сформировать новую привычку, начните с мягкой подушки и постепенно уменьшайте её размер и толщину.

Начинайте с малого. Проведите эксперимент в течение короткого периода и оцените, как тело реагирует на сон без подушки, есть ли дискомфорт.

Добавьте подушки для тела. Тем, кто спит на животе, полезно положить тонкую подушку под бедра. Она приподнимет живот и поможет поддержать позвоночник в комфортном положении.

Не забывайте про режим дня. Качественный ночной сон зависит не только от того, как вы спите, но и как проводите день, от уровня физической и ментальной нагрузки. Постарайтесь отказаться от кофеиновых напитков и алкоголя перед сном. То же касается тяжелых тренировок – лучше заменить их на расслабляющие, например стретчинг, бассейн или МФР, и попробовать ложиться в определенное время.

Миофасциальный релиз: что это за тренировка и эффективна ли она?

Почему люди спят без подушки?

По разным причинам: для улучшения качества сна, профилактики болей в шее и спине или из-за привычки. Некоторые считают, что спать без подушки полезно для поддержания рельефа кожи и свежего цвета лица.

Как долго можно спать без подушки?

Нет же, как долго можно спать без подушки. Некоторые люди делают это всю жизнь, а другие, например, на отдыхе в палатке или в гостях. Все зависит от наличия хронических заболеваний, которые определяют критерии выбора матраса и подушки.

Не опасно ли спать без подушки?

Спать без подушки не опасно для большинства людей, если нет проблем со здоровьем. Если есть сомнения, лучше посоветоваться с врачом перед тем, как начать спать без подушки.

Больше о тренировках, питании, спортивной медицине и спорте как занятии – в разделе «Здоровье»

Подписывайтесь на телеграм-канал Sports.ru о здоровье

Фото: unsplash.com/Vladislav Muslakov, Zohre Nemati, Kate Stone Matheson