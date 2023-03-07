Как минимум треть жизни человек проводит лежа, не считая отдых и просмотр сериалов в кровати. Именно поэтому важно задуматься о качественном матрасе и обеспечить себе комфортные условия сна. Выбирая матрас, важно понимать значение трех его характеристик – конструкции, жесткости и материала. Разберемся, что означает каждая из них. Рассказывает медицинский автор раздела «Здоровье» на Sports.ru, врач-терапевт Александр Шестаков.

Типы матрасов по конструкции

Первый тип матрасов – пружинные. Внутри них находятся стальные пружины, обеспечивающие упругость и мягкость матраса. По мере уменьшения диаметра пружин увеличивается их количество и матрас становится более упругим. Количество витков в пружинах влияет на мягкость – чем больше витков, тем мягче матрас.

На характеристики также влияет толщина проволоки, из которой сделаны пружины – чем толще проволока, тем больший вес способен выдержать матрас и тем дольше он прослужит. Свободное пространство между пружинами облегчает циркуляцию воздуха, поэтому спать на таком матрасе будет не жарко. Пружинные матрасы плохо поглощают движения, поэтому если вы спите с партнером, то будете чувствовать движения друг друга.

Пружины с зависимым механизмом крепления объединены между собой единой рамой. В результате, когда одна из пружин сжимается, она «тянет» за собой соседние. Подобные матрасы прочные и жесткие, за счет чего способны выдерживать высокую нагрузку. Главный их недостаток – неравномерное прогибание, за счет чего позвоночник не получает должной поддержки. Многие хотя бы раз лежали на кровати, которая «проваливалась» под весом тела словно гамак. Именно так ведут себя матрасы с зависимыми пружинами.

В матрасах с независимыми пружинами каждая из них находится в отдельном чехле. За счет этого поверхность прогибается только там, где на нее оказывается давление. Подобный механизм лучше обеспечивает поддержку для тела и сохраняет позвоночник в прямом положении во время сна. Но если одна из пружин выйдет из строя, на матрасе появится ямка или выступ. Выбирая между матрасами с зависимыми и независимыми пружинами предпочтение стоит отдавать вторым.

Второй тип матрасов – беспружинные. Они заполнены наполнителем, который создает поддержку для тела. Широкий выбор наполнителей позволяет добиться необходимой жесткости. В беспружинных матрасах обычно комбинируется два наполнителя – один находится в середине и выступает основой, а второй располагается ближе к поверхности и обеспечивает необходимую жесткость.

В двусторонних моделях с разных сторон располагаются разные наполнители, что позволяет объединить в одном матрасе две степени жесткости. Переворачивая матрас, вы выбираете более мягкую или более жесткую поверхность. Чаще всего такие модели встречаются среди детских матрасов, потому что детям до двух лет требуется жесткая поверхность для сна, а в более старшем возрасте – более мягкая. Двусторонние матрасы также позволяют сочетать наполнители с разной степенью сохранения тепла для разных сезонов.

Отдельное место среди матрасов занимают надувные модели. Они позволяют сэкономить место в квартире, а также подходят для походных условий. Спать на таких матрасах регулярно не стоит – они не обеспечивают достаточной поддержки позвоночника, поэтому могут стать причиной болей в спине.

Материал матраса

Материалы наполнителей делятся на натуральные и искусственные – первые экологичнее, а вторые дешевле. Комбинация разных материалов позволяет регулировать жесткость матраса.

Пенополиуретан, он же поролон – искусственный наполнитель, обладающий высокой эластичностью. В современных матрасах используется не тонкий желтый поролон, а более плотный его вариант. Качественный пенополиуретан обладает эффектом «памяти формы», то есть быстро адаптируется под ваше тело и хорошую поддерживает позвоночник. Чем плотнее пенополиуретан в матрасе, тем теплее на нем будет спать.

Холлофайбер – еще один искусственный наполнитель. Представляет собой множество высокоэластичных шариков, внешне похожих на вату. Как правило выступает дополнительным материалом для придания упругости матрасу. Важный плюс холлофайбера – его гипоаллергенность.

Латекс легко повторяет контуры тела и хорошо поддерживает позвоночник. За счет пористой структуры такой матрас не задерживает влагу и хорошо проветривается. Серьезный минус этого материала – его низкая износостойкость. Латекс быстрее других материалов теряет свою упругость и со временем на матрасе образуются углубления.

Койр представляет собой спрессованные волокна кокоса. Матрасы из койра гипоаллергенны и обладают высокой жесткостью, из-за чего часто используются в матрасах для детей до двух лет. В беспружинных матрасах этот материал часто используется в качестве основы, на которую сверху накладывают дополнительные слои наполнителя. Койр совершенно не гибкий – матрас с койровой основой не гнется и не складывается, что доставляет неудобства при транспортировке.

Шерсть – натуральный материал для матрасов. Чаще всего используется овечья, реже шерсть ламы или верблюда. Этот наполнитель хорошо удерживает влагу и тепло – зимой на нем спать не холодно, а летом не жарко.

Шерсть плохо держит форму, поэтому плохо поддерживает позвоночник. Из-за этого ее часто комбинируют с другими наполнителями, например пенополиуретаном. Серьезное ограничение шерстяных матрасов – повышенный риск аллергии. Если по утрам у вас появляется раздражение на коже или зуд, стоит задуматься о смене матраса. Обострение аллергии может возникнуть из-за появления пылевых клещей – в шерстяных матрасах со временем создаются благоприятные условия для их размножения.

Какой наполнитель выбрать

Тщательно выбирать наполнитель необходимо аллергикам. При наличии аллергии на животные белки, например шерсть, слюну, перья, противопоказаны матрасы из натуральных наполнителей. В таком случае контакт с матрасом может спровоцировать аллергический ринит, кожную сыпь, зуд, конъюнктивит. При неправильном уходе натуральные материалы выступают благоприятной средой для размножения пылевых клещей и плесневых грибков – это значительно повышает риск аллергической реакции.

Аллергикам стоит отдать предпочтение матрасам с искусственными наполнителями, например пенополиуретана или холлофайбера. Риск аллергической реакции на них ниже.

Жесткость матраса

Главная задача матраса – поддерживать позвоночник в физиологичном положении во время сна. В норме таз и плечи погружаются в матрас глубже, а голова и поясница – меньше. Таким образом сохраняется естественное положение спины и ее изгибы. Если регулярно спать на слишком жестком матрасе, естественный лордоз, который есть в норме у всех, «распрямляется» , что влечет появление болей в спине. Сон на слишком мягких матрасах заставляет спину долгое время находится в «выгнутом» положении, как в гамаке, что тоже вызывает искривление позвоночника и появление боли.

Жесткие матрасы фиксируют позвоночник, из-за чего рекомендованы детям до двух лет, когда костные структуры только формируются. Дополнительная фиксация также требуется при некоторых заболеваниях, например после травм позвонков. Жесткие матрасы рекомендованы людям с избыточным весом – за счет высокой нагрузки матрас продавливается сильнее, а значит для должной поддержки нужны более жесткие модели.

Матрасы средней жесткости наиболее популярны, потому что подходят большинству здоровых людей средней комплекции. Мягкие модели рекомендованы людям с низким весом.

Какую жесткость выбирать

Выбор жесткости – важнейший пункт при покупке матраса. Именно жесткость определяет, насколько комфортно вам будет спать.

Большинство фирм отображают жесткость матраса по десятибалльной шкале, где 1 – наиболее мягкая модель, а 10 – наиболее жесткая. Общие рекомендации по жесткости матрасов следующие:

Вес до 59 кг – мягкие и средней жесткости (1 – 5)

Вес 60 – 104 кг – средней жесткости (4 – 5)

Вес 105 кг и более – с жесткостью выше средней и жесткие (6 – 10)

Точнее всего подобрать жесткость матраса поможет врач-ортопед. Специалист также порекомендует материал и тип матраса, подберет зонирование жесткости в зависимости от индивидуальных особенностей и наличия заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Что такое ортопедический матрас

Термином «ортопедический» изначально обозначали изделия, предназначенные для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Со временем ортопедические матрасы и подушки начали набирать большую популярность из-за своего удобства, в результате чего термин начал широко использоваться в маркетинговых целях. Истинно ортопедическим можно назвать матрас, который был индивидуально подобран врачом-ортопедом в зависимости от ваших особенностей.

Основная задача ортопедического матраса – максимально разгрузить позвоночник и суставы, обеспечить нейтральное положение спины во время сна. Правильно подобранный обычный матрас тоже выполняет эти функции, но при расстройствах опорно-двигательного аппарата, например сколиозе или гиперлордозе, может потребоваться разделение матраса на зоны с разной жесткостью. В моделях с зонированием в области плеч и таза располагается более мягкий наполнитель, а в остальных зонах – более жесткий материал. За счет подобного сочетания достигается необходимая поддержка позвоночника во время сна.

Как понять, что матрас пора менять

Средний срок службы матраса – от 8 до 12 лет. То, сколько прослужит матрас, зависит от материала, из которого он изготовлен. Так матрас из натурального латекса придется менять примерно через 5–10 лет, а кокосовая койра может прослужить до 15 лет.

О том, что пора менять матрас, говорят следующие признаки:

В матрасе появились выпуклости или ямки, вы чувствуете выпирающие пружины. Во время движений слышен скрип пружин. Утром появляется дискомфорт в мышцах, боль в спине. После пробуждения возникает приступ аллергии – это может быть связано со скоплением пыли в матрасе или появлением бельевых клещей. Матрас не гасит движения партнера.

При наличии даже одного пункта стоит задуматься о смене матраса.

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Фото: pexels.com/Pixabay, Max Rahubovskiy; unsplash.com/Ty Carlson, charlesdeluvio